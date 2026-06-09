صفایی: ناوگان راهداری در محور کندوان نیازمند نوسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفایی ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به شرایط جوی و کوهستانی منطقه کندوان اظهار داشت: در حال حاضر نمک پاشی در برخی نقاط امکان پذیر نیست و این موضوع کار راهداری را دشوار کرده است.

وی با قدردانی از همکاری فرماندار و نماینده مجلس در حوزه راهداری گفت: خوشبختانه این عزیزان پای کار هستند و هر جا کمک خواستیم دست ما را گرفته اند.

صفایی به پروژه راه روستایی واسپول اشاره کرد و افزود:این پروژه به صورت ملی در حال اجراست و به ندرت پروژه ای با این ابعاد یافت می شود. هشت تا ۱۰ کیلومتر آسفالت با هزینه بالای ۵۰ میلیارد تومان به صورت ملی انجام می شود که نشان دهنده حمایت مسئولان است.

رئیس اداره راهداری چالوس در ادامه به موضوع ایمنی محور کندوان پرداخت و گفت مهمترین دغدغه ما ایمنی است. مردم در محور کندوان گارد آهنی کنار جاده نمی بینند و دیوار سنگی در این مسیر وجود دارد. ما با اجرای عملیات در پیچ سیاه و منطقه، توانسته ایم بهمن را کنترل کنیم و در چند سال اخیر تلفات ناشی از بهمن نداشته ایم.

وی افزود: یکی از نقاط حادثه خیز محور، پیچ های منطقه بوده که قبلا چهار تا پنج فوتی داشته است اما خوشبختانه اکنون با اقدامات انجام شده چنین اتفاقاتی رخ نمی دهد.

صفایی با اشاره به پروژه های جدید گفت: اخیرا ۸۰ میلیارد تومان اعتبار جدید اختصاص یافته و مناقصه آن انجام شده و پیمانکار مشخص است. این اعتبار برای ساخت دیوارهای حفاظتی هزینه خواهد شد.

رئیس اداره راهداری چالوس مهمترین نیاز فعلی را نوسازی ناوگان عنوان کرد و گفت: اگر در ناوگان راهداری به ما کمک شود و نوسازی انجام گیرد، می توانیم خدمات بهتری ارائه دهیم به ویژه در راه های روستایی و در حال حاضر یک لودر متعلق به چهل سال پیش داریم که وقتی از چالوس به سمت کلاردشت حرکت می کند، امیدی به بازگشت آن نیست.

صفایی در پایان خاطرنشان کرد: دیوارهای صوتی و حفاظتی باید به صورت کامل در مسیر نصب شود تا ایمنی تردد افزایش یابد.