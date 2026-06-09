آیین تجلیل از پرچمداران غدیری قشم برگزار شد

حجت‌الاسلام والمسلمین مسلم کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: آیین تجلیل از پرچمداران غدیری شهرستان قشم با هدف قدردانی از فعالان، خادمان و برگزارکنندگان برنامه‌های دهه امامت و ولایت در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد.

دبیر اجرایی بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان قشم با اشاره به جایگاه عید سعید غدیر خم افزود: غدیر استمرار مسیر نبوت و تجلی فرهنگ ولایت در جامعه اسلامی است. عید غدیر به عنوان عیدالله‌الاکبر، فرصتی برای تبیین معارف اهل‌بیت(ع)، تقویت وحدت و گسترش فرهنگ ولایت‌مداری در جامعه محسوب می‌شود.

کریمی با بیان اینکه برنامه‌های دهه امامت و ولایت در سراسر شهرستان با محوریت مردم برگزار شد، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های شاخص برنامه‌های امسال، مشارکت گسترده مردم در برگزاری جشن‌ها و مراسم‌های غدیری بود و بخش عمده برنامه‌ها با همت گروه‌های مردمی، هیئت‌های مذهبی و فعالان فرهنگی اجرا شد.

وی بازسازی واقعه غدیر و برپایی ۵۵ موکب پذیرایی و محتوایی را از مهم‌ترین برنامه‌های این ایام برشمرد و گفت: این موکب‌ها با تلاش موکب‌داران و مشارکت مردمی در نقاط مختلف شهرستان برپا شد و خدمات فرهنگی، معرفتی و پذیرایی به شهروندان و مهمانان ارائه کردند.

دبیر اجرایی بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان قشم در ادامه از همراهی مردم و مسئولان قدردانی کرد و افزود: از مردم شریف و ولایت‌مدار قشم، موکب‌داران، فعالان فرهنگی، منطقه آزاد قشم، فرمانداری و تمامی دستگاه‌ها و نهادهایی که در اجرای برنامه‌های دهه امامت و ولایت همکاری داشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

کریمی در پایان با اشاره به نقش امام جمعه در هدایت و پشتیبانی برنامه‌های غدیری خاطرنشان کرد: با حمایت و راهبری امام جمعه قشم به عنوان رئیس بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان و همکاری مجموعه‌های اجرایی و مردمی، برنامه‌های دهه امامت و ولایت امسال به نحو مطلوب و در شأن عید بزرگ غدیر برگزار شد.