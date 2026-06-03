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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

پخت ۱۴ هزار پرس غذا برای رزمندگان خط مقدم طی مهمونی غدیر در قشم

پخت ۱۴ هزار پرس غذا برای رزمندگان خط مقدم طی مهمونی غدیر در قشم

قشم- امام جمعه قشم، اطعام علوی و غدیری را سنتی مؤکد در روایات معصومین(ع) خواند و گفت: ۱۴ هزار پرس غذا برای رزمندگان خط مقدم طی مهمونی غدیر در قشم پخت می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن عیدالله اکبر، عید غدیر خم، اظهار داشت: یکی از سنت‌های حسنه‌ای که در روایات ائمه معصومین(ع) به‌ویژه در روز غدیر بر آن تأکید شده، مسئله برادری و اطعام است. اطعام غدیری نباید مشروط به شرایط خاصی باشد، هرچند همراه با اعتقاد باشد بهتر است، اما اصل، اجرای سنت «اطعام علوی و غدیری» است.

وی افزود: مردم را به دو امر مهم سفارش می‌کنم؛ نخست اطعام غدیر و دوم، نماز عید غدیر که در مفاتیح‌الجنان و روایات ما به آن اشاره شده است.

امام جمعه قشم با تأکید بر برگزاری جشن‌های خیابانی غدیر به‌عنوان یکی از توصیه‌های مؤکد امام شهدا و رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: ایشان در جمع ائمه جمعه بارها بر این نکته تأکید داشتند که جشن غدیر، جشنی مردمی است و همگان می‌توانند در آن شرکت کنند. نهادها و دستگاه‌ها نیز وظیفه حمایت دارند، چراکه این جشن، نماد وحدت و اتحاد مسلمانان است، نه افتراق.

حجت‌الاسلام حاجبی خاطرنشان کرد: نگاه به غدیر و ولایت امیرالمؤمنین(ع) باید وحدتی باشد. امروز جامعه ما در برابر جنگ نابرابری که متجاوزان تحمیل کرده‌اند، به یک «مبعث غدیری» نیاز دارد. هم در صحنه مجاهدان و میدان جنگ، که یادآور رشادت‌های ۸ سال دفاع مقدس و ۱۲ روز جنگ اخیر است، و هم در محتوای جلسات مردمی که از اسلام ناب غدیری شکل گرفته تا تبعیت از ولایت و امامت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد دیپلماسی نیز گفت: در حوزه دیپلماسی نیز باید غدیری عمل کنیم؛ یعنی ظرفیت‌های کشور را به‌درستی معرفی کنیم و ذیل محور ولایت پیش برویم. خط قرمز ما عمل به توصیه‌های مقام معظم رهبری است. ولایت امیرالمؤمنین به ما آموخته که پرچم اسلام را با اقتدار و اتحاد پیش ببریم.

امام جمعه قشم از آمادگی برای برگزاری جشن بزرگ غدیر در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: از امامزاده تا محل بازسازی شده، برنامه‌های بسیار بزرگ و آیینی تدارک دیده شده است. مردم خودجوش پای کار آمده‌اند و معاونت فرهنگی اجتماعی منطقه آزاد، شهرداری، اداره برق، بسیج هنرمندان، بنیاد غدیر، سازمان تبلیغات و دیگر نهادهای شهری پای کار هستند.

وی تصریح کرد: جشن خیابانی غدیر در بلوار خلیج‌فارس قشم با حضور پرشور مردم برگزار می‌شود. برنامه‌ها شامل نماز جماعت مغرب و عشا، آغاز فعالیت موکب‌ها و سفره‌های اطعام است. همچنین دست‌کم ۱۴ هزار پرس غذای گرم برای رزمندگان تنگه هرمز و مردم تدارک دیده شده است.

حجت‌الاسلام حاجبی در پایان از همه مردم برای حضور پرشور در این جشن بزرگ وحدت‌آفرین دعوت کرد و گفت: انشاءالله با همت همگانی، شاهد برپایی جشنی در شأن ولایت و امامت و اقتدار غدیریون باشیم.

کد مطلب 6849360

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