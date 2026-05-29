نمایشگاه «غدیریه» در گناوه برپا شد

عبدالحمید شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برپایی نمایشگاه « ایام غدیریه» در این شهرستان به مناسبت دهه امامت و ولایت خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ غدیر، تبیین جایگاه ولایت و امامت و آشنایی نسل جوان با معارف اهل‌بیت(ع) برپا شده است.

وی افزود: دهه امامت و ولایت، فرصت ارزشمندی برای تبیین پیام بزرگ غدیر و معرفی سیره نورانی امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) به جامعه، به‌ویژه نوجوانان و جوانان است و امسال برنامه‌های این دهه با شعار محوری «غدیر؛ میثاق امت با ولایت» در شهرستان گناوه همزمان با سراسر کشور آغاز شده است.

دبیر بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان گناوه بیان کرد: نمایشگاه ایام غدیریه به جهت آشنایی با مناسبت های غدیریه (۱۰ تا ۲۵ ذی الحجه) از عید قربان تا غدیر و از غدیر تا مباهله،آماده شده است و در مصلی جمعه، موکب ها در محل تجمع مردمی در یادمان شهدای گمنام و ندامتگاه گناوه تا روز عید مباهله برپا خواهد شد.

وی گفت: امروز این نمایشگاه در مصلی جمعه گناوه برپا شد که طی چند جمعه متوالی ادامه خواهد داشت و برنامه ریزی برای برپایی در مکان های دیگر طی روزهای آینده انجام شده است .

شیخی با اشاره به برنامه‌های دهه امامت و ولایت در شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: برگزاری دعای عرفه، برافراشتن پرچم سبز علوی در ساحل نیلگون خلیج فارس در شهر گناوه،برگزاری نماز عید سعید قربان ، سخنرانی، مدیحه سرایی ،برگزاری مراسم ویژه در حسینیه ها و مساجد و هیئت‌ها ، ذبح قربانی و توزیع بین نیازمندان ،برپایی مواکب در سطح شهر از برنامه های که در این دهه مبارک تدارک دیده شد.

وی بیان کرد: برگزاری مسابقات خطبه غدیریه در فصلی مجازی ، برپایی نمایشگاه غدیر شناسی و پرده خوانی همراه با مسابقه در مصلی جمعه و تجمعات مردمی ،اطعام غدیر ، اجرای گروه سرود غدیری ، همایش بسوی غدیر و جشن بزرگ سادات و تجلیل از شهدای سید جنگ دفاع مقدس و جنگ رمضان در تجمعات مردمی ، کارینوال خودرویی ولایت تا امامت و پیاده روی امت با ولایت ،پیاده روی علویون، جشن مباهله و محفل انسی با قرآن از دیگر برنامه‌های محوری دهه امامت و ولایت در شهرستان گناوه خواهند بود



دبیر بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان گناوه با تقدیر از همکاری نهادهای فرهنگی، هیئات مذهبی و فعالان فرهنگی شهرستان اظهار کرد: ترویج فرهنگ غدیر و معارف اهل‌بیت(ع) نیازمند مشارکت همگانی و فعالیت مستمر فرهنگی است و بنیاد بین‌المللی غدیر نیز در همین راستا برنامه‌های متنوعی را در سطح شهرستان اجرا می‌کند.