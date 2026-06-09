حدود ۲ هزار نخ زالوی غیرمجاز در بندرانزلی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن جعفری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی رصد و پیگیری‌های مستمر یگان حفاظت، مأموران پاسگاه محیط‌بانی ماهروزه با هماهنگی دادستان و همکاری فرماندهی انتظامی آبکنار موفق شدند حدود دو هزار نخ زالو (گونه اورینتالیس) را از فردی که به‌صورت غیرقانونی اقدام به صید، دپو و فروش این گونه حمایت‌شده به استان‌های همجوار می‌کرد، کشف و ضبط کنند.

وی افزود: این عملیات در راستای صیانت از تنوع زیستی و مقابله با تخلفات زیست‌محیطی در حوزه حیات‌وحش انجام شد و متهم پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مرجع قضایی معرفی شد.

جعفری با اشاره به اقدامات پس از کشف گفت: زالوهای مکشوفه به دلیل صید دستی و احتمال آلودگی، می‌بایست حداقل به مدت دو تا سه ماه در شرایط مناسب قرنطینه شوند و پس از انجام آزمایش‌های میکروبی و تأیید سلامت، در زیستگاه مناسب رهاسازی شده و به چرخه طبیعی بازگردند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست بندرانزلی در پایان تأکید کرد: اداره حفاظت محیط‌زیست با هرگونه صید، نگهداری، حمل و نقل و خرید و فروش غیرقانونی گونه‌های حمایت‌شده با جدیت برخورد خواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را به یگان حفاظت با شماره ۱۵۴۰ گزارش دهند.

قابل ذکر است که زالوی اورینتالیس ایرانی در بین انواع نژاد زالو، بالاترین میزان ترکیبات درمانی را دارد. بزاق این نژاد سرشار از آنزیم‌های ضد انعقاد خون مانند هیرودین است که در بهبود بیماری‌های عروقی، کاهش لخته‌های خونی و بهبود جریان خون نقش بسیار مهمی دارد. به همین دلیل، در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به پرورش و تکثیر این نژاد در ایران شده است.