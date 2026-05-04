کشف پرندگان وحشی قاچاق در قروه

به گزارش خبرنگار مهر، توفیق زارعی پیش از ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از کشف و ضبط تعدادی پرنده وحشی در پی رصد فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی خبر داد و اظهار کرد: در پی پایش هدفمند فضای مجازی و شناسایی یک فرد فعال در زمینه خرید و فروش غیرمجاز پرندگان وحشی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار یگان حفاظت قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی مراجع قضایی و همکاری نیروی انتظامی، از محل سکونت این فرد بازرسی به عمل آمد که در نتیجه آن، هشت قطعه کبک و چهار قطعه مرغ مینا به همراه ادوات صید و نگهداری کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قروه ادامه داد: در این عملیات همچنین چهار عدد قفس فلزی و یک رشته دام حلقه‌ای مخصوص صید پرندگان کشف شد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متخلف گفت: اقلام و گونه‌های کشف‌شده برای طی مراحل قانونی به اداره محیط زیست شهرستان منتقل شده است.

زارعی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان زیست‌محیطی تصریح کرد: یگان حفاظت محیط زیست با جدیت با هرگونه اقدام در راستای تخریب تنوع زیستی و شکار و قاچاق گونه‌های حیات وحش مقابله می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: گسترش خرید و فروش غیرمجاز گونه‌های حیات وحش در فضای مجازی، تهدیدی جدی برای تنوع زیستی استان به شمار می‌رود و می‌تواند موجب کاهش جمعیت گونه‌ها و برهم خوردن تعادل اکولوژیکی شود.