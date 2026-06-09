روند صعودی شیوع «ابولا» در کنگو

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، طبق به‌روزرسانی منتشر شده، ۳۵ مورد تایید شده جدید، از جمله ۱۰ مورد مرگ، در استان‌های شرقی ایتوری و کیووی شمالی ثبت شد. هفت بیمار دیگر بهبود یافتند و تعداد کل به ۱۹ نفر رسیدند.

این گزارش می‌گوید که شیوع بیماری همچنان در روند هفتگی صعودی است و کاهش جزئی اخیر نشان داده شده در منحنی اپیدمی ممکن است نشان‌دهنده به‌روزرسانی‌های آزمایشگاهی با تاخیر باشد، نه کاهش واقعی در انتقال.

تا روز سه شنبه، ۳۰۹ نفر در قرنطینه یا بستری بودند، از جمله ۱۱۶ مورد تایید شده و ۱۹۳ مورد مشکوک.

ظرفیت آزمایشگاهی در کیووی شمالی همچنان کم است و به دلیل کمبود معرف‌ها، نتایج ۱۸۳ آزمایش در انتظار بررسی است.

شیوع فعلی، ناشی از گونه بوندیبوگیو ویروس ابولا، رسماً توسط وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو در ۱۵ می اعلام شد.

استان‌های آسیب‌دیده، یعنی ایتوری، کیووی شمالی و کیووی جنوبی، روی هم رفته نزدیک به ۱۵ میلیون نفر جمعیت دارند و با آوارگی گسترده داخلی و جابجایی‌های مرزی به سمت کشورهای همسایه مواجه هستند.