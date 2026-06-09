پلمب ۲ واحد صنفی در آران و بیدگل به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی

سرهنگ قدرت‌الله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با مظاهر ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی در شهرستان آران و بیدگل خبر داد و اظهار کرپ: در این راستا، دو واحد صنفی، به دلیل نقض قوانین صنفی، عدم رعایت شئونات اسلامی و کشف حجاب، پس از دریافت اخطارهای لازم و بی‌توجهی به تذکرات، با صدور دستور قضایی و بر اساس حکم مرجع قضایی، توسط دایره اماکن پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و با همکاری اتاق اصناف پلمب گردیدند.

وی ابراز کرد: این اقدام قاطعانه پلیس با همکاری دستگاه قضایی و با هدف حفظ نظم و امنیت عمومی صورت گرفت.

فرمانده انتظامی آران و بیدگل تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و تحت نظارت دستگاه قضایی، با هرگونه فعالیت غیرقانونی که موجب خدشه‌دار شدن امنیت اخلاقی جامعه شود، برخورد قاطع خواهد کرد.

توقیف ۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف در آران و بیدگل

وی همچنین از توقیف هفت دستگاه موتورسیکلت متخلف در عملیات روز گذشته مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان آران و بیدگل خبر داد و گفت: آرامش و امنیت روانی مردم خط قرمز پلیس است و در این مسیر هیچ‌گونه اغماضی نخواهیم داشت.

سرهنگ صالحان با اشاره به اینکه این طرح در پی نارضایتی گسترده شهروندان از رفتارهای پرخطر برخی موتورسیکلت‌سواران اجرا شده است، افزود: علاوه بر تخلفاتی نظیر استفاده از اگزوزهای ناهنجار و حذف پلاک برای فرار از قانون، رفتارهای مخاطره‌آمیزی همچون تک‌چرخ زدن و ایجاد رعب و وحشت در معابر، همچنین در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه به افراد کم‌سن‌وسال و فاقد گواهینامه، از جمله تخلفات مبرزی است که به طور ویژه رصد می‌شود.

وی تصریح کرد: این طرح به صورت مستمر و با همکاری عوامل پلیس راهور، پلیس‌های تخصصی و یگان امداد شهرستان، در تک‌تک نقاط شهر، به‌ویژه در ساعات خلوت، تفرجگاه‌ها، پارک‌ها و مناطق پرتردد اجرا خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه شرط رفع توقیف این وسایل نقلیه، اصلاح فنی کامل (تعویض اگزوز) و نصب پلاک استاندارد است، هشدار داد: پلیس با استفاده از گشت‌های نامحسوس، با هرگونه تردد بدون پلاک با قاطعیت برخورد می‌کند.