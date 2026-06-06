پلمب ۹ واحد صنفی متخلف در خاش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا نورا، فرمانده انتظامی شهرستان خاش بیان کرد: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات در شهرستان خاش اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خاش افزود: در این طرح ۴واحد صنفی ضایعاتی و ۵ واحد چایخانه و قهوه خانه متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات در سطح شهرستان خاش پلمپ شدند و به چندین واحد صنفی دیگر نیز اخطار کتبی داده شد که در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات و رفع مشکلات با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

وی در پایان ضمن تاکید بر ادامه طرح های نظارت بر اماکن و صنوف متخلف و قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس در اجرای این طرح ها، از شهروندان درخواست کرد:‌در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

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