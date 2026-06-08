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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

۵ مرکز غیرمجاز فعالیت پزشکی در شهرستان دشت آزادگان پلمب شد

۵ مرکز غیرمجاز فعالیت پزشکی در شهرستان دشت آزادگان پلمب شد

اهواز - دادستان عمومی و انقلاب دشت آزادگان، از پلمب پنج مرکز فعالیت‌های غیر مجاز پزشکی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقیان ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی دریافت گزارش های مردمی و انجام بررسی های لازم توسط دستگاه های نظارتی از جمله شبکه بهداشت و درمان شهرستان، بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت و با صدور دستورات قضایی لازم و اعزام مأموران انتظامی به محل های شناسایی شده، پنج محل فعالیت‌های پزشکی غیر مجاز و متخلف شناسایی و فوراً پلمب شد.

وی بیان کرد: فعالیت این افراد در حوزه زالو درمانی، اقدامات زیبایی و دندانپزشکی و فاقد صلاحیت و مجوزهای لازم در حوزه پزشکی بوده و این اقدامات می‌تواند سلامت شهروندان را با مخاطرات جدی مواجه کند. از این رو دستگاه قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه با این گونه تخلفات بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

صادقیان افزود: ضمن کشف و ضبط کلیه وسایل، اجناس و داروهای موجود در محل، افراد شاغل و مدیران مراکز بازداشت و پرونده قضایی تشکیل شد که تحت رسیدگی است.

دادستان عمومی و انقلاب دشت آزادگان از شهروندان خواست خدمات پزشکی و درمانی را صرفاً از مراکز دارای مجوز دریافت کرده و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت های مشکوک و غیر مجاز در این حوزه، موضوع را به مراجع مسئول اطلاع دهند.

کد مطلب 6854042

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