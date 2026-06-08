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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

پلمب ۹ واحد صنفی در مشگین شهر

پلمب ۹ واحد صنفی در مشگین شهر

اردبیل- فرمانده انتظامی مشگین شهر از پلمب ۹ واحد صنفی به علت عدم رعایت ضوابط و فعالیت غیر مجاز متصدیان خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نیکروز سلیمانی اظهار کرد: با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و شناسایی صنوف متخلف،طرح نظارت و کنترل بر اصناف به مدت ۴۸ ساعت توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان مشگین شهر اجرا شد.

وی افزود: در این طرح فعالیت متصدیان ۳۸ واحد صنفی مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت؛که از بازخورد های اجرای این طرح می توان به پلمب ۹ واحد صنفی به علت عدم رعایت ضوابط و فعالیت غیر مجاز متصدیان و صدور اخطار پلمب و تذکر لسانی برای متصدیان ۱۷ واحد صنفی اشاره کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر گفت: شهروندان در صورت مشاهده تخلفات صنفی با شماره تلفن ۱۱۰ پلیس تماس و موضوع را اعلام کنند.

کد مطلب 6853802

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