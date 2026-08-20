۷۰ کیلوگرم مواد مخدر در بوشهر کشف شد؛ دستگیری ۵۵ خرده فروش

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدمهدی جعفری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هدف تشدید برخورد با خرده فروشان و جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر، طرح «آرامش در شهر» طی ۷۲ساعت گذشته در سطح استان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۵۵ نفرخرده فروش موادمخدر با هماهنگی های قضائی و طی عملیات های جداگانه، شناسایی و دستگیر شدند و از این افراد، در مجموع ۷۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر به ویژه هفت کیلوگرم هرویین و ۲ کیلوگرم شیشه کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با بیان اینکه در این طرح ۸۰ معتاد متجاهر نیز جمع آوری و به مراکز ترک اعتیاد و بازپروری تحویل شد، تصریح کرد: خرده فروشان مواد مخدر پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.