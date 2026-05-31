به گزارش خبرگزاریمهر، شیوه‌نامه ثبت‌نام نوآموزان در کودکستان‌ها و مراکز تعلیم و تربیت کودک در سال تربیتی - یادگیری ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به شرح زیر است:

ثبت‌نام کودکان، با رعایت مفاد و محدوده سنی مطابق جدول زیر است:



ثبت نام کودکان شش سال تمام مشمول پایه اول ابتدایی در دوره پیش دبستانی مجاز نیست

تبصره: ثبت نام از کودکان شش سال تمام مشمول پایه اول ابتدایی در دوره پیش دبستانی مجاز نیست. در صورت تشخیص ولی و با درخواست کتبی وی، ثبت نام این قبیل کودکان در دوره پیش دبستانی بلامانع است.

تبصره: ثبت نام نوآموزان استثنایی با هوشبهر عادی از جمله: با آسیب شنوایی، آسیب بینایی، معلول جسمی و حرکتی و طیف اوتیسم، در کودکستان‌های عادی فقط با هماهنگی و اخذ تأییدیه کتبی از اداره کل آموزش و پرورش استان (اداره آموزش و پرورش استثنایی) و در نظر گرفتن شرایط محیطی، آموزشی و توان بخشی، متناسب با گروه مربوط صورت می پذیرد.

تبصره: ثبت نام نوآموزان اتباع خارجی در کودکستان‌ها، صرفاً با کد ده رقمی یکتا تخصیص یافته از وزارت کشور امکان پذیر است.

ثبت نام نوآموزان و ارائه گواهی پایان دوره پیش دبستانی ۲ از طریق سامانه سیدا

ثبت نام نوآموزان و ارائه گواهی پایان دوره پیش دبستانی ۲ از طریق سامانه سیدا انجام می‌شود. مدیران مدارس ابتدایی هنگام ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابتدایی که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند گواهی پایان دوره پیش دبستانی صادر شده از سامانه سیدا را در پرونده آنان ثبت کنند.

تبصره: ثبت اطلاعات نوآموزان دوره پیش دبستانی ۲ در سامانه سیدا، الزامی است.

تبصره: کودکستان‌های تازه تأسیس و یا کودکستان های فاقد کد واحد سازمانی ابتدا باید فرایند دریافت کد مزبور را در سطح مناطق، نواحی و شهرستانها و استان طی کنند تا دسترسی به سامانه ثبت نام برای آنها فراهم شود. در این زمینه اعمال نظارت دقیق از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان (رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک) ضروری و مورد تأکید است تا همه نوآموزان در سامانه سیدا ثبت نام شوند. از این رو انتظار میرود واحدهای استانی و منطقه‌ای هماهنگی و همکاری لازم در زمینه صدور کد واحد سازمانی و ایجاد دسترسی به سامانه یادشده را برای مراکز کودکستانی فراهم آورند.

در تعیین ظرفیت ثبت نام، میزان شهریه، شرایط و ویژگی‌های فضای کودکستان، محتوای تربیتی یادگیری کودکان، دستور العمل معیارها و ضوابط اداره کیفی کودکستانها و مراکز تعلیم و تربیت کودک و آیین نامه تعیین شهریه خدمات تربیتی آموزشی و مراقبتی کودکستان ها، ملاک عمل است.

داشتن پوشش بیمه‌ای معتبر مسئولیت و حوادث برای کودکان ثبت نام شده الزامی است.

جنسیت ثبت نام کودکستان‌های دوره دوم دایر در نوبت موافق فضای مدارس دولتی و غیر دولتی تابع جنسیت مدرسه است.

تبصره: ثبت نام نوآموزان از هر دو جنس یا کلاس‌های جدا یا ثبت نام کودکان جنس مخالف در نوبت خالی مدرسه با لحاظ موارد زیر بلامانع است:

تأییدیه خالی بودن فضا از دانش آموزان در نوبت مخالف مدرسه از سوی آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه، اخذ شود.

نظارت آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه، الزامی است.

دایر کردن کودکستان، صرفاً برای فرزندان زیر هفت سال کارکنان همان مدرسه، شامل رعایت اصل هماهنگی جنسیت کودک با جنسیت مدرسه نمی شود.

برای پوشش کامل کودکان دوره دوم، دوره آمادگی کوتاه مدت تابستانی به عنوان دوره جبرانی ویژه نوآموزان بدو ورود به پایه اول دبستان بازمانده از آموزشهای پیش دبستانی برگزار می شود.

تبصره: مدیران مدارس ابتدایی هنگام ثبت نام دانش آموزان پایه اول دانش آموزان فاقد تجربه آموزش‌های پیش دبستانی را به ثبت نام در دوره آمادگی کوتاه مدت در همان مدرسه یا مدارس معین توصیه کنند.

دوره پیش دبستانی «رسمی و غیر اجباری» است؛ لیکن طبق ماده ۷ اساسنامه مدارس عشایری حضور کودکان دوره پیش دبستانی (دوره یک ساله) در مدارس مناطق عشایری و دو زبانه اجباری و رایگان است و در حدود منابع تخصیصی به سازمان و منابع استانی برای برگزاری دوره مزبور تأمین اعتبار خواهد شد.

مدارس دولتی که دارای مجوز ثبت نام و تشکیل کلاس‌های دوره‌های پیش دبستانی شامل کلاسهای آمادگی کوتاه مدت، کلاس های چند پایه و کلاسهای پیش دبستانی حمایتی و مشارکت مردمی هستند، مجوز به کارگیری نیروی انسانی آزاد، غیر رسمی و غیر پیمانی به عنوان مربی یا سایر نقشهای آموزشی را ندارند.

از آنجا که عموم کودکستان‌های دوره دوم دایر در فضای ضمیمه مدارس دولتی و غیردولتی از منظر امکانات و فضا و سایر شرایط تربیتی امکان ثبت نام کودکان گروه سنی ۳ تا ۴ سال (نوباوه) و ارائه خدمات مناسب آموزشی و تربیتی و نگهداری از آنان را ندارند، ثبت نام این کودکان در کودکستان‌های دایر در فضای مدارس دولتی و غیر دولتی مجاز نیست.

در مناطق روستایی و عشایری کم جمعیت فاقد کودکستان و دارای کلاس‌های چند پایه، مدیران مدارس دولتی ابتدایی مجاز هستند تا با هماهنگی آموزش و پرورش شهرستان منطقه ناحیه نوآموزان مشمول پیش دبستانی ۲ (۵ سال تمام) را شناسایی و به صورت رایگان و در قالب منابع تخصیصی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ثبت نام نموده و تحت پوشش برنامه های آموزشی و تربیتی قرار دهند.

ثبت نام نوآموزان در هر زمان از سال و متناسب با درخواست و نیاز والدین، بلامانع است.

شرکت نوآموزان در طرح سنجش بدو ورود به دبستان در دوره پیش دبستانی مورد تأکید است.

تبصره: سازمان آموزش و پرورش مدارس استثنایی (ادارات آموزش و پرورش استثنایی استانها) بایستی شرایط لازم برای سنجش این گروه از نوآموزان را فراهم کنند.

رعایت محدوده جغرافیایی محل سکونت در ثبت نام نوآموزان، ملاک عمل نیست.