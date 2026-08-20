به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری و شورای عالی ورزش استان کردستان که با حضور وزیر ورزش و جوانان در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: توسعه ورزش قهرمانی، تکمیل زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از ورزشکاران و جوانان از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان است.

وی افزود: در حال حاضر ۵۳ هیئت ورزشی استانی و ۳۷۸ هیئت شهرستانی در کردستان فعالیت دارند و ۸۰ هزار ورزشکار سازمان‌یافته نیز در رشته‌های مختلف ورزشی استان مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به وضعیت ورزش قهرمانی استان گفت: در حال حاضر ۷۴ ورزشکار کردستانی عضو تیم‌های ملی هستند که ۴۴ نفر از آنان آقایان و ۳۰ نفر بانوان هستند.

خاکی ادامه داد: طی یک سال گذشته رویدادهای مختلف ورزشی در استان برگزار شده و تلاش شده است زمینه حضور ورزشکاران کردستان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی بیش از گذشته فراهم شود.

وی در ادامه به اعتبارات حوزه عمرانی ورزش استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع ملی و استانی به پروژه‌های ورزشی کردستان اختصاص یافت که بخش عمده این اعتبار برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا هزینه شد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان افزود: در کنار این اعتبارات، از محل سفر رئیس‌جمهور به استان نیز ۵۰ میلیارد تومان برای توسعه پروژه‌های ورزشی اختصاص یافت و این منابع در اجرای طرح‌های عمرانی هزینه شده است.

خاکی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۲۵ هزار مترمربع به فضای ورزشی کردستان افزوده شده است و روند تکمیل پروژه‌های ورزشی در شهرستان‌های مختلف نیز ادامه دارد.

وی گفت: زمین‌های چمن مصنوعی روستایی، سالن ورزشی بلبان‌آباد، سالن حسن‌آباد سنندج و تعدادی دیگر از پروژه‌های ورزشی در برنامه بهره‌برداری قرار دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین از پیگیری پروژه‌های راکد و نیمه‌تمام ورزشی خبر داد و افزود: سالن اختصاصی تکواندو مریوان، طرح‌های ورزشی قروه و دهگلان و سالن بانوان دهگلان از جمله پروژه‌هایی هستند که عملیات اجرایی آنها دنبال می‌شود.

خاکی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه به ورزش قهرمانی و استعدادهای ورزشی تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای حضور ورزشکاران کردستان در بازی‌های آسیایی ناگویا و المپیک ۲۰۲۸ آغاز شده و حمایت از ورزشکاران و مربیان مستعد استان در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش شمار ورزشکاران سازمان‌یافته، تقویت هیئت‌های ورزشی، تکمیل زیرساخت‌ها و جذب حمایت بخش خصوصی از جمله اولویت‌های ورزش کردستان برای سال جاری است.

وی حمایت از باشگاه‌های ورزشی را یکی از مطالبات جدی جامعه ورزش استان عنوان کرد و گفت: باشگاه‌های کردستان ظرفیت مناسبی دارند، اما برای ادامه فعالیت و حضور در رقابت‌های حرفه‌ای به حمایت بخش خصوصی و صنایع نیازمندند.

خاکی افزود: تسهیلات بلندمدت با کارمزد پایین برای باشگاه‌های خصوصی، حمایت از تیم‌های حاضر در لیگ‌های کشوری و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های قانونی برای کمک به ورزش قهرمانی باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین با اشاره به ظرفیت دریاچه زریوار مریوان در رشته‌های قایقرانی و روئینگ گفت: این منطقه ظرفیت تبدیل شدن به کمپ تیم‌های ملی را دارد و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز می‌تواند زمینه میزبانی اردوهای ملی را فراهم کند.

وی تکمیل خوابگاه و هتل ورزشکاران سقز را از دیگر نیازهای مهم استان دانست و افزود: این پروژه با پیشرفت فیزیکی بالا در حال اجراست و تکمیل آن می‌تواند ظرفیت میزبانی کردستان از مسابقات و اردوهای ورزشی را افزایش دهد.

خاکی ادامه داد: با توجه به هم‌مرز بودن کردستان با اقلیم کردستان عراق، استان ظرفیت مناسبی برای میزبانی رویدادهای ورزشی بین‌المللی دارد و باید زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این ظرفیت تکمیل شود.

وی همچنین خواستار تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی شد و گفت: برخی طرح‌ها از جمله سالن دوم ایرانی و مجموعه‌های ورزشی در شهرستان‌ها به دلیل توقف اعتبارات با کندی مواجه هستند که نیازمند پیگیری و حمایت ملی است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان برگزاری یک رویداد ثابت بین‌المللی در دریاچه زریوار را از دیگر پیشنهادهای این اداره کل عنوان کرد و افزود: ظرفیت‌های طبیعی و ورزشی استان می‌تواند زمینه برگزاری مسابقات مستمر در رشته‌های مختلف را فراهم کند.

خاکی در پایان با اشاره به کمبود نیروی انسانی در اداره‌کل ورزش و جوانان کردستان گفت: کمبود نیروی تخصصی در بخش فنی و مهندسی و همچنین نیروهای خدماتی، از مشکلات جدی مجموعه ورزش استان است و برای رفع این کمبودها نیازمند حمایت وزارت ورزش هستیم.