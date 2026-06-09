به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل بنیاد مسکن به همراه حجتالاسلام محمدی مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه، انتصاب شایسته جناب آقای محمد عسگری را به سمت سرپرست ادارهکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان البرز تبریک گفتند. در بخشی از این پیام، با اشاره به اهمیت پروژههای راه و شهرسازی در استان البرز، بر آمادگی کامل بنیاد مسکن برای پیشبرد اهداف عالی نظام در سایه همکاری مشترک تأکید شده است.
کرج-نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن استان با صدور پیامی مشترک ضمن تبریک این انتصاب، بر تقویت تعاملات بینبخشی برای خدمترسانی به مردم تأکید کردند
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