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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۰

تأکید بر هم‌افزایی در توسعه زیرساخت‌های البرز

تأکید بر هم‌افزایی در توسعه زیرساخت‌های البرز

کرج-نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن استان با صدور پیامی مشترک ضمن تبریک این انتصاب، بر تقویت تعاملات بین‌بخشی برای خدمت‌رسانی به مردم تأکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل بنیاد مسکن به همراه حجت‌الاسلام‌ محمدی مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه، انتصاب شایسته جناب آقای محمد عسگری را به سمت سرپرست اداره‌کل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان البرز تبریک گفتند. در بخشی از این پیام، با اشاره به اهمیت پروژه‌های راه و شهرسازی در استان البرز، بر آمادگی کامل بنیاد مسکن برای پیشبرد اهداف عالی نظام در سایه همکاری مشترک تأکید شده است.

کد مطلب 6855196

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