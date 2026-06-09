رخنه از لبنان به الجلیل علیا؛ تبادل آتش رخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی از تبادل آتش در نزدیکی سلسله جبال رامیم در الجلیل در شمال فلسطین اشغالی به دنبال نفوذ فرد مسلح خبر دادند.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد: تبادل تیراندازی در مرز با لبنان در نزدیکی سلسله جبال رامیم در الجلیل علیا به دنبال رخنه یک فرد مسلح روی داده است.

این رسانه اسرائیلی اعلام کرد: فرد مسلح به نظامیان اسرائیلی در نزدیکی نوار مرزی با لبنان تیراندازی کرد.

منابع صهیونیستی با اشاره به اینکه تعداد افراد مسلحی که به داخل اراضی اشغالی رخنه کرده اند بیش از یک نفر است، مدعی شدند: جستجوی برای یافتن دومین فرد مسلح در نزدیکی مرز با لبنان ادامه دارد.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: به ساکنان شهرک‌های مسکاف عام، مرگیلوت و مناره دستور داده شده است که از دستورالعمل‌های مقامات امنیتی محلی پیروی کنند، در داخل خانه بمانند و از رفت و آمد در داخل شهر خودداری کنند.

کانال ۱۲ این رژیم مدعی شد که ارتش این رژیم یک نفر از دو فرد مسلح که قصد عبور از مرز فلسطین اشغالی را داشتند، هدف قرار داده و به شهادت رسانده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از بسته شدن جاده مواصلاتی میان یفتاح و المناره در نزدیکی مرز لبنان پس از تیراندازی به نیروهای ارتش این رژیم خبر داد.

رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که حادثه امنیتی در منطقه مسکاف عام و المنار در الجلیل علیا ادامه دارد.

یک مسئول امنیتی اسرائیلی به رادیو ارتش رژیم صهیونیستی درباره تحولات شمال فلسطین اشغالی گفت که یک تن از افراد مسلح موفق شده وارد اراضی اشغالی شده و به سمت نظامیان صهیونیست تیراندازی کند.

منابع عبری همزمان مدعی شدند که فرد دوم نیز در درگیری و تبادل آتش به شهادت رسیده است.

با این حال، سایت‌های عبری می‌نویسند شواهدی هست مبنی بر اینکه گروهی از نیروهای حزب الله موفق شده‌اند وارد اراضی فلسطین اشغالی شوند. این سایت‌ها، حادثه امروز را «بسیار استثنائی» توصیف کردند.

در صورت صحت این ادعا و عبور نیروهای حزب الله از مرز این حادثه در حالی رخ می‌دهد که ارتش صهیونیستی مدعی است کمربند امنیتی به عمق چند کیلومتر در داخل اراضی لبنان ایجاد کرده است.