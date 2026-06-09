ملک: حفظ هویت و جایگاه بازنشستگان نیازمند حضور مؤثر آنان در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعظیم ملک بعدازظهر سه شنبه در نشست هماهنگی برنامههای بزرگداشت ۲۵ ذیالحجه، روز خانواده و تکریم بازنشستگان، با اشاره به جایگاه ارزشمند بازنشستگان در جامعه اظهار کرد: سالها تجربه، دانش تخصصی و اندوختههای مدیریتی این قشر، سرمایهای مهم برای توسعه و پیشرفت کشور محسوب میشود و نباید پس از پایان دوران خدمت اداری از این ظرفیت غفلت کرد.
وی با بیان اینکه تکریم بازنشستگان تنها محدود به برگزاری مناسبتها و آیینهای نمادین نیست، افزود: نهادینهسازی فرهنگ احترام به سالمندان و بازنشستگان باید در خانوادهها، محیطهای اداری و جامعه مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه این افراد به درستی حفظ شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان با پیشنهاد بهرهگیری بیشتر از تجربیات بازنشستگان در دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: مدیران استان میتوانند از میان نیروهای بازنشسته توانمند، افرادی را به عنوان مشاور امور بازنشستگان انتخاب کنند تا ضمن انتقال تجربیات، زمینه پیگیری بهتر مطالبات این قشر نیز فراهم شود.
ملک ادامه داد: کارکنان پس از سالها خدمت، علاوه بر سوابق حرفهای، هویت اجتماعی و سازمانی ارزشمندی به دست میآورند و حفظ این سرمایه معنوی مستلزم تداوم ارتباط آنان با محیطهای کاری و انتقال تجربیات به نسلهای جدید است.
وی حضور فعال بازنشستگان در عرصههای اجتماعی را ضروری دانست و گفت: مشارکت مستمر و اثرگذار این افراد در جامعه میتواند ضمن حفظ جایگاه و هویت اجتماعی آنان، به ارتقای کیفیت تصمیمگیریها و توسعه سرمایه اجتماعی کمک کند.
معاون استاندار کردستان همچنین بر ضرورت همگرایی و تعامل بیشتر میان صندوقهای بازنشستگی و تشکلهای مرتبط تأکید کرد و افزود: همکاری و هماهنگی میان صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی و کانونهای بازنشستگی میتواند زمینه ارائه خدمات مطلوبتر و پاسخگویی بهتر به نیازهای بازنشستگان استان را فراهم سازد.
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