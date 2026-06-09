بازگشت بیش از ۱۶هزار زائر سرزمین وحی به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، اکبر رضایی معاون حج و عمره، در تشریح آخرین وضعیت بازگشت حجاج ایرانی اظهار داشت: از مجموع ۳۱هزار و ۵۹ نفر زائر وعوامل اجرایی که به حج ۱۴۰۵ مشرف شده بودند، تا بامداد امروز ۶۸ پرواز به ایستگاه‌های پروازی تهران، مشهد، گرگان و زاهدان انجام شده است.

رضایی با اشاره به سرعت گرفتن روند بازگشت حجاج گفت: تاکنون ۱۶هزار و ۱۴۰ نفر از حجاج به میهن اسلامی بازگشته‌اند و حدود ۱۴هزار و ۹۰۰ نفر دیگر درسرزمین وحی حضور دارند که طبق برنامه در روزهای آینده به کشور منتقل خواهند شد.

معاون حج و عمره با اشاره به اختلالات پروازی ناشی از شرایط منطقه‌ای در روزهای ۱۸ و ۱۹ خرداد ماه، تصریح کرد: به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، ۱۱ پرواز لغو شدکه حدود ۲۳۰۰ زائر عزیز راشامل می‌شود. با هماهنگی‌های انجام شده با شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، تلاش می‌کنیم این زائران در تاریخ ۲۲ خرداد ماه باپروازهای جایگزین ، به کشور اعزام شوند.

وی ضمن اطمینان‌خاطر به خانواده‌های حجاج، وضعیت عمومی زائران مستقردر مکه مکرمه و مدینه منوره را مناسب ارزیابی کرد و افزود: خدمات رفاهی،فرهنگی و پزشکی تا آخرین لحظه حضور زائران در سرزمین وحی با دقت کامل ارائه می‌شود.تمامی مجموعه‌های ستادی و اجرایی تا خروج آخرین نفر در سنگر خدمت‌رسانی حاضرخواهند بود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای زائران و خانواده‌هایشان وجود ندارد.

گفتنی است بر اساس برنامه ‌ریزی‌های قبلی، سازمان حج و زیارت در تلاش است تا با مدیریت پروازهای جایگزین، عملیات بازگشت را در موعد مقرر به پایان برساند.