بازگشت ۱۶۰۰ حاجی گلستانی از سرزمین وحی؛ آخرین پرواز ۲۴ خرداد

سیدرضا میرقاسم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازگشت بخش عمده‌ای از زائران حج تمتع استان به کشور خبر داد و اظهار کرد: استان گلستان در اعزام زائران به سرزمین وحی جز استان‌های پیشگام بود و در بازگشت نیز نخستین گروه از حجاج بیت‌الله الحرام از طریق این استان به میهن اسلامی بازگشتند.

وی افزود: نخستین پرواز بازگشت حجاج یازدهم خرداد ماه انجام شد و فرودگاه گرگان در کنار سایر ایستگاه‌های پروازی کشور، مسئولیت انتقال زائران استان‌های گلستان و مازندران را برعهده دارد.

مدیر حج و زیارت گلستان با بیان اینکه تاکنون حدود هزار و ۶۰۰ نفر از زائران استان به کشور بازگشته‌اند، گفت: نزدیک به ۹۰۰ زائر دیگر نیز طی روزهای آینده و تا پایان برنامه پروازی به کشور منتقل خواهند شد.

میرقاسم‌پور خاطرنشان کرد: آخرین پرواز بازگشت حجاج استان‌های گلستان و مازندران ۲۴ خرداد ماه انجام می‌شود و با انجام این پرواز، پرونده عملیات بازگشت زائران حج تمتع امسال بسته خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت زائران باقی‌مانده در عربستان سعودی اظهار کرد: تمامی زائران گلستانی اعمال و مناسک حج را با موفقیت به پایان رسانده‌اند و هم‌اکنون اغلب آنان در مکه مکرمه حضور دارند.

مدیر حج و زیارت گلستان ادامه داد: تنها یک کاروان از شهرستان گنبدکاووس به‌صورت مدینه بعد برنامه‌ریزی شده است که پس از اتمام اعمال حج، به مدینه منوره اعزام می‌شود و پس از چند روز اقامت در این شهر مقدس، به کشور بازخواهند گشت.

وی با تأکید بر سلامت و امنیت زائران گفت: خوشبختانه تمامی حجاج استان در سلامت کامل به سر می‌برند و روند بازگشت آنان نیز با نظم، امنیت و آرامش در حال انجام است.