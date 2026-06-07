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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

بازگشت ۱۶۰۰ حاجی گلستانی از سرزمین وحی؛ آخرین پرواز ۲۴ خرداد

بازگشت ۱۶۰۰ حاجی گلستانی از سرزمین وحی؛ آخرین پرواز ۲۴ خرداد

گرگان-مدیر حج و زیارت گلستان با اشاره به آغاز بازگشت حجاج از سرزمین وحی گفت: تاکنون حدود هزار و ۶۰۰ زائر گلستانی به کشور بازگشته‌اند و روند انتقال باقی‌مانده زائران تا ۲۴ خرداد ادامه دارد.

سیدرضا میرقاسم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازگشت بخش عمده‌ای از زائران حج تمتع استان به کشور خبر داد و اظهار کرد: استان گلستان در اعزام زائران به سرزمین وحی جز استان‌های پیشگام بود و در بازگشت نیز نخستین گروه از حجاج بیت‌الله الحرام از طریق این استان به میهن اسلامی بازگشتند.

وی افزود: نخستین پرواز بازگشت حجاج یازدهم خرداد ماه انجام شد و فرودگاه گرگان در کنار سایر ایستگاه‌های پروازی کشور، مسئولیت انتقال زائران استان‌های گلستان و مازندران را برعهده دارد.

مدیر حج و زیارت گلستان با بیان اینکه تاکنون حدود هزار و ۶۰۰ نفر از زائران استان به کشور بازگشته‌اند، گفت: نزدیک به ۹۰۰ زائر دیگر نیز طی روزهای آینده و تا پایان برنامه پروازی به کشور منتقل خواهند شد.

میرقاسم‌پور خاطرنشان کرد: آخرین پرواز بازگشت حجاج استان‌های گلستان و مازندران ۲۴ خرداد ماه انجام می‌شود و با انجام این پرواز، پرونده عملیات بازگشت زائران حج تمتع امسال بسته خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت زائران باقی‌مانده در عربستان سعودی اظهار کرد: تمامی زائران گلستانی اعمال و مناسک حج را با موفقیت به پایان رسانده‌اند و هم‌اکنون اغلب آنان در مکه مکرمه حضور دارند.

مدیر حج و زیارت گلستان ادامه داد: تنها یک کاروان از شهرستان گنبدکاووس به‌صورت مدینه بعد برنامه‌ریزی شده است که پس از اتمام اعمال حج، به مدینه منوره اعزام می‌شود و پس از چند روز اقامت در این شهر مقدس، به کشور بازخواهند گشت.

وی با تأکید بر سلامت و امنیت زائران گفت: خوشبختانه تمامی حجاج استان در سلامت کامل به سر می‌برند و روند بازگشت آنان نیز با نظم، امنیت و آرامش در حال انجام است.

کد مطلب 6852558

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