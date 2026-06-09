آسیب های جدی جنگ به زیرساخت های حیاتی و زیستگاه های حفاظت شده ایران 

به گزارش خبرنگار مهر، مقداد جورغلامی در نشستی که با حضور خبرنگاران به مناسبت هفته محیط زیست برگزار شد، افزود: مساله ای که در حال حاضر بعد از جنگ و در حین جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور راه انداختند هشداری به مسایل محیط زیست داشت.

وی با بیان اینکه در آن روزها بخش عمده ای از زیرساخت های حیاتی همچون تاسیسات نفتی و انرژی و منابع آبی دچار آسیب شدند، اظهارداشت: در اثر تخریب این زیرساخت ها گازهای گلخانه ای و هیدروکربن ها و ذرات معلق و فلزات سنگین در آب، خاک و هوا منتشر شده است.

وی گفت: در اثر این تخریب ها اکوسیستم های طبیعی دچار چالش شده اند بطوریکه تخریب مخازن نفتی و آلودگی های نفتی در پهنه های آبی نشان می دهد دنیای بین الملل که در پشت محیط زیست خود را مخفی کرده پاسخگوی آن نیست.

مظلومیت منابع طبیعی پس از جنگ

جورغلامی افزود: متاسفانه منابع طبیعی بعد از جنگ مظلوم واقع شده و بعد از کنوانسیون های مرتبط با محیط زیست، در این مخاصمات محیط زیست دچار خسارت های شدید و بلند مدت شده است.

وی تصریح کرد: آثار تخریب در بُعد یک زمان نیست و شاید برای دهه ها باقی بماند و هزینه های زیادی برای بازسازی محیط زیست تحمیل می کند و برای پرداخت خسارت و غرامت به کشور باید سازمان های بین المللی پاسخگو بوده و تعهدات خود را اجرا کنند.

عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی با اشاره به آمادگی دانشکده منابع طبیعی برای حل چالش های محیط زیست و منابع طبیعی در برنامه هفتم، گفت: سازمان منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی در برنامه هفتم مکلف شده اند که برای ۲۰ میلیون هکتار آبخیزداری و ۲۰ میلیون هکتار بیابان زدایی برای جلوگیری از فرسایش بادی بودجه و امکانات مالی لازم را اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه به لحاظ بودجه و امکانات مالی در دسترس برای اقدامات مشکل داریم، افزود: محیط زیست با ۱۸ میلیون هکتار عرصه های حفاظتی با ۲ هزار محیط بان قادر به حفاظت از عرصه های طبیعی نیست و نیاز به رویکرد مشارکت و مسئولانه جوامع محلی برای همکاری با محیط زیست دارد.

جورغلامی با اشاره به اینکه سازمان منابع طبیعی نیز از لحاظ نیروی انسانی و بودجه نیز همین وضعیت را دارد، تصریح کرد: مجموعه علمی دانشکده آمادگی دارند که برای ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی و برنمه جامع پدیده گرد و غبار و مدیریت پسماند در برنامه هفتم با همکاری محیط زیست اقدامات لازم را داشته باشد.

