خرسندی: مراغه قطب تولید سیب و محصولات باغی آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خرسندی عصر سهشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در شهرستان مراغه با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشاورزی این منطقه اظهار کرد: مراغه با دارا بودن بیش از ۲۶ هزار هکتار باغ نقش مهمی در تأمین محصولات باغی استان و کشور دارد.
وی با بیان اینکه شعار هفته جهاد کشاورزی امسال «امنیت غذایی در سایه وحدت و امنیت ملی» تعیین شده است، افزود: حدود ۲۱ درصد باغات آذربایجان شرقی در مراغه قرار دارد اما این شهرستان بیش از ۳۹ درصد تولیدات باغی استان را به خود اختصاص داده است.
معاون رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: این میزان تولید حاصل استفاده از روشهای نوین کشاورزی، بهرهگیری از بذرها و ارقام اصلاحشده و همچنین افزایش آگاهی کشاورزان در زمینه تغذیه و مدیریت باغات است.
خرسندی با اشاره به جایگاه ویژه محصول سیب در مراغه تصریح کرد: بیش از ۵۲ درصد سیب تولیدی آذربایجان شرقی در این شهرستان تولید میشود و این محصول علاوه بر تأمین بازار داخلی، به کشورهای مختلف نیز صادر میشود.
وی با بیان اینکه بخش عمده اراضی زراعی شهرستان به صورت دیم کشت میشود، گفت: حدود یک درصد محصولات دیم کشور در مراغه تولید میشود. در گذشته بیشتر کشت دیم منطقه به گندم اختصاص داشت اما در سالهای اخیر با تنوعبخشی به الگوی کشت، محصولاتی مانند جو، نخود، علوفه و گیاهان دارویی نیز به سبد تولیدات کشاورزی شهرستان اضافه شده است.
مدیر جهاد کشاورزی مراغه افزود: با وجود خشکسالیهای سالهای اخیر، تولید محصولات کشاورزی در این شهرستان طی پنج سال گذشته روندی افزایشی داشته که این امر نتیجه بهرهگیری از یافتههای تحقیقاتی، استفاده از بذرهای اصلاحشده و مدیریت صحیح مصرف کود بوده است.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای نگهداری محصولات باغی در مراغه اظهار کرد: تاکنون مجوز فعالیت ۵۸ سردخانه در این شهرستان صادر شده که نقش مهمی در نگهداری محصولات و توسعه صادرات ایفا میکنند.
خرسندی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۹ هزار و ۵۰۰ تن سیب از مراغه به بازارهای خارجی صادر شده است.
وی همچنین به ظرفیتهای بخش دام و طیور شهرستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵۲ واحد مرغداری گوشتی و ۵۲ واحد مرغداری تخمگذار در مراغه فعال هستند که علاوه بر تأمین نیاز شهرستان، بخشی از نیاز شهرهای همجوار را نیز تأمین میکنند.
مدیر جهاد کشاورزی مراغه افزود: انجام حدود چهار میلیون قطعه جوجهریزی و برنامهریزی مناسب در این حوزه موجب شد در دورههای اخیر مردم هیچگونه کمبودی در تأمین محصولات طیور احساس نکنند.
وی ایجاد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مراغه و عجبشیر را از مهمترین اقدامات حمایتی در این حوزه عنوان کرد و گفت: این صندوق در راستای حمایت از کشاورزان و توسعه فعالیتهای تولیدی راهاندازی شده است.
خرسندی همچنین از اجرای طرحهای جدید در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: در ماههای آینده بزرگترین سازه گلخانهای مراغه افتتاح خواهد شد و همچنین عملیات احداث نخستین شهرک گلخانهای خصوصی استان به مساحت ۳۳ هکتار در این شهرستان آغاز میشود.
در پایان این نشست، اصحاب رسانه به همراه مسئولان از برخی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در شهرستان مراغه بازدید کردند و ضمن بررسی روند فعالیت این واحدها، مسائل و مشکلات موجود در راستای رفع موانع تولید مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
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