نبنزیا: پایان درگیری برای زلنسکی به معنای مرگ سیاسی او است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: رژیم کی‌ یف برای حل و فصل مناقشه حاضر به هیچ گونه سازشی نیست.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در این باره اضافه کرد: برای زلنسکی(ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین) پایان درگیری به معنای مرگ سیاسی او خواهد بود.



واسیلی نبنزیا سپس تأکید کرد: زلنسکی تمام شرایط روسیه برای حل و فصل مناقشه و برطرف کردن دلایل آن را رد می‌ کند و چنین رویکردی نمی‌ تواند مبنایی برای مذاکرات جدی باشد.

وی در ادامه اضافه کرد که مسکو تا کنون بارها تمایل خود به حل و فصل این مناقشه را اعلام کرده است.