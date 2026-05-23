نبنزیا: کشورهای غربی شریک جنایات تروریستی در اوکراین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، «واسیلی نبنزیا» سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به حمله اخیر پهپادهای انتحاری اوکراین به دانشکده و خوابگاه دانشجویی در «استاروبیلسک» که به کشته شدن ۶ نفر و زخمی شدن ۳۹ تن از جمله چند کودک منجر شد، تصریح کرد که کشورهای غربیِ حامیِ کییف، مسئولیت قطعی این اقدامات تروریستی را بر عهده دارند.
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با بیان اینکه دخالت مستقیم ناتو در مناقشه اوکراین، مسیر هرگونه حلوفصل مسالمتآمیز را مسدود کرده است، هشدار داد: مسکو تمامی محمولههای تسلیحاتی ارسالی به اوکراین را «اهداف مشروع» تلقی کرده و با آنها برخورد خواهد کرد.
پیشتر نیز لئونید پاسچنیک، رئیس منطقه لوهانسک، با تأیید این حمله جنایتکارانه، آن را بخشی از سیاستهای ضدانسانی رژیم کییف با پشتیبانی تسلیحاتی غرب دانسته بود.
مواضع رسمی روسیه نشان میدهد که تداوم گسیل سلاح به منطقه، تنها به پیچیدهتر شدن بحران و افزایش تلفات غیرنظامیان منجر خواهد شد.
لوهانسک یکی از چهار منطقهای است که روسیه در سپتامبر ۲۰۲۲ پس از آغاز جنگ علیه اوکراین، آن را به الحاق خود درآورد.
