روسیه: ایران حق دارد عبورومرور در تنگه هرمز را محدود کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای کالیبر، واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان، کشورهای غربی را به ریاکاری متهم کرد و گفت ایران حق دارد عبور و مرور در تنگه هرمز را محدود کند.

نبنزیا افزود: طرف هایی تلاش کردند تا تمام مسئولیت محدود شدن عبور ومرور در تنگه هرمز بر عهده ایران گذاشته شود، انگار این ایران بوده که به همسایگان خود حمله کرده و عمداً در رفت‌وآمد از طریق تنگه هرمز اخلال ایجاد می‌کند.

او افزود: در زمان جنگ، یک کشور ساحلی که تحت حمله قرار دارد، می‌تواند به‌منظور تأمین امنیت، عبور و مرور در آب‌های سرزمینی خود را محدود کند.

نبنزیا همچنین به‌شدت از کشورهای غربی انتقاد کرد و اقدامات آن‌ها را با دزدی دریایی مقایسه نمود. او حملات اوکراین با استفاده از پهپادهای دوربرد هوایی و دریایی علیه نفتکش‌های مرتبط با روسیه در مدیترانه و نیز حمایت اروپا از حملات اوکراین به کشتی‌های تجاری روسیه در دریای سیاه را محکوم کرد.

سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت: برخلاف دزدان دریایی که پرچم‌های سیاه با نقش جمجمه و استخوان‌های ضربدری را بر کشتی‌های خود برافراشته می‌کنند، کشورهای غربی تلاش دارند اقدامات غیرقانونی خود را با ارجاع به اقدامات قهری یک‌جانبه پنهان کنند.

نبنزیا افزود: این صرفاً یک پوشش ظاهری است که هدف آن پنهان کردن این واقعیت است که اتحادیه اروپا درگیر غارت آشکار در دریا است.

روسیه و چین در اوایل همین ماه، پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت را که خواهان خارج شدن کنترل تنگه هرمز از دست ایران بود را وتو کردند.