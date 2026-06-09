به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، دیمیتار استویانوف (Dimitar Stoyanov) وزیر دفاع دولت جدید بلغارستان امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد که دولت این کشور برنامه‌ای برای افزایش ارسال تسلیحات به اوکراین ندارد.

وزیر دفاع دولت جدید بلغارستان در این خصوص اضافه کرد که ادامه ارائه کمک‌ های نظامی به کی یف تنها به افزایش تلفات انسانی منجر می‌شود.

دیمیتار استویانوف در این خصوص گفت: اوکراین به انسان های بیشتری نیاز دارد، نه سلاح بیشتر. این کشور سلاح کافی دارد. تعیین شرایط صلح باید بر عهده دو طرف مناقشه باشد. قبلا نیز آشکارا گفتیم که جنگ اوکراین در میدان نبرد حل نخواهد شد. آنچه ما شاهدش هستیم، یک جنگ فرسایشی است و مهم نیست چقدر سلاح جمع‌ آوری شود، تنها نتیجه آن از دست دادن جان انسان‌ ها است.

وی سپس افزود که اکنون زمان آن رسیده است که طرف‌ های مرتبط (مسکو و کی یف) پشت میز مذاکره نشسته و برای دستیابی به صلحی عادلانه تلاش کنند.