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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۲

مسابقات فوتوالی «گرامیداشت فرشتگان آسمانی میناب» در بجنورد برگزار شد

مسابقات فوتوالی «گرامیداشت فرشتگان آسمانی میناب» در بجنورد برگزار شد

بجنورد- رئیس هیئت ورزش‌های روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی خراسان شمالی گفت: مسابقات کشوری کاپ آزاد فوتوالی «گرامیداشت فرشتگان آسمانی میناب» با حضور هشت تیم به میزبانی بجنورد برگزار شد.

مجید اسماعیل‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات کشوری کاپ آزاد فوتوالی «گرامیداشت فرشتگان آسمانی میناب» از ۱۷ تا ۱۹ خردادماه به میزبانی بجنورد و در زمین ساحلی پارک شهروند برگزار شد.

وی افزود: در این رقابت‌ها هشت تیم از استان‌های مختلف کشور حضور داشتند و در پایان تیم خراسان شمالی به مربیگری رضا داورپناه موفق شد عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کند.

رئیس هیئت ورزش‌های روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی خراسان شمالی ادامه داد: تیم کابینت ایزانلو عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و تیم شاهرود نیز در جایگاه سوم این مسابقات قرار گرفت.

وی گفت: همچنین تیم اصفهان به عنوان تیم اخلاق این دوره از رقابت‌ها معرفی و تجلیل شد.

اسماعیل‌زاده با قدردانی از عوامل اجرایی و برگزارکنندگان مسابقات، اظهار امیدواری کرد میزبانی این رویدادها زمینه توسعه ورزش‌های بومی و محلی و افزایش نشاط اجتماعی را در استان فراهم کند.

کد مطلب 6855404

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