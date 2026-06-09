علیرضا پسندیده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سفر به خراسان شمالی با هدف بازدید از مسابقات کشوری فوتوالی، یکی از رشته‌های سنتی نوین زیرمجموعه فدراسیون، انجام شد.

وی افزود: هشت تیم در این رقابت‌ها حضور داشتند و تیم خراسان شمالی موفق شد عنوان قهرمانی را کسب کند.

رئیس فدراسیون ورزش‌های بومی، محلی، روستایی و عشایری با تقدیر از میزبانی خراسان شمالی گفت: این استان ظرفیت بالایی در ورزش‌های سنتی دارد و میزبانی شایسته‌ای از سوی هیئت ورزش روستایی و عشایری استان و اداره کل ورزش و جوانان انجام شد.

وی درباره مهم‌ترین برنامه‌های فدراسیون در ماه‌های آینده افزود: بازی‌های جهانی عشایر شهریورماه امسال در کشور قرقیزستان برگزار می‌شود و به دستور وزارت ورزش و جوانان، کاروان ایران با حضور ورزشکارانی از رشته‌های مختلف به صورت یکپارچه در این رویداد شرکت خواهد کرد.

پسندیده تصریح کرد: فدراسیون در این رقابت‌ها در پنج رشته حضور دارد که چهار رشته رقابتی و یک رشته نمایشی است.

وی گفت: برای نخستین بار رشته هفت‌سنگ در فهرست بازی‌های نمایشی جهانی عشایر قرار گرفته و تیم ملی ایران در این بخش حضور خواهد داشت.

رئیس فدراسیون ورزش‌های بومی، محلی، روستایی و عشایری اظهار امیدواری کرد با کسب رأی مثبت هیئت داوران، هفت‌سنگ در دوره‌های آینده به جمع رشته‌های رسمی و رقابتی بازی‌های جهانی عشایر اضافه شود.