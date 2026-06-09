نورانی: هدفم کسب مدال در جام جهانی بوکس چین است

محمد نورانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم ملی بوکس ۲۲ خردادماه برای حضور در رقابتهای جام جهانی عازم کشور چین خواهد شد و من نیز در وزن ۷۵ کیلوگرم در این مسابقات به میدان میروم.
وی افزود: این روزها تمرینات فشرده و منظمی را در اردوی تیم ملی پشت سر میگذارم و امیدوارم بتوانم با عملکردی مطلوب، نماینده شایستهای برای بوکس ایران و خراسان شمالی باشم.
ملیپوش بوکس خراسان شمالی ادامه داد: رقابتهای جام جهانی از سطح فنی بالایی برخوردار است و تمام تلاش خود را به کار خواهم گرفت تا بهترین نتیجه ممکن را کسب کنم.
نورانی با اشاره به برنامههای پیش روی خود گفت: پس از پایان مسابقات جام جهانی، اردوی انتخابی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن برگزار خواهد شد و در آن رقابتها برای کسب سهمیه حضور در وزن ۸۰ کیلوگرم تلاش میکنم.
وی همچنین از مصدومیت جزئی خود خبر داد و افزود: در روزهای گذشته از ناحیه زانو دچار آسیبدیدگی خفیفی شدم، اما روند درمان را دنبال میکنم و امیدوارم این موضوع در آمادگی و حضورم در مسابقات پیش رو تأثیری نداشته باشد.
ملیپوش بوکس خراسان شمالی گفت: امیدوارم بتوانم در جام جهانی چین و مراحل بعدی مسیر تیم ملی، نتایج خوبی کسب کرده و باعث خوشحالی مردم ایران و خراسان شمالی شوم.
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