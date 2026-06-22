به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد خورشیدوند ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان در راستای رسالت فرهنگی خود و به منظور زنده نگه داشتن یاد کودکان مظلومی که با نثار جان خویش در تاریخ این سرزمین جاودانه شدند، اقدام به طراحی و اجرای المان یادبود «فرشته‌های میناب» کرده است.

وی با اشاره به مفاهیم به کار رفته در این المان تصریح کرد: این اثر روایتی از پاکی، معصومیت و پرواز روح‌های آسمانی کودکان شهید است و بهره‌گیری از نمادهایی نظیر فرشته و پروانه در طراحی المان «فرشته‌های میناب»، به شکلی هنرمندانه بیانگر لطافت و عروج این فرشتگان کوچک به سوی آسمان است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان تاکید کرد: این المان صرفاً یک اثر حجمی در مبلمان شهری نیست، بلکه زبان گویای فرهنگ ایثار و مقاومت و نمادی برای ادای احترام به مقام والای شهیدان است و این فضا فرصتی برای تامل شهروندان و نسل‌های آینده فراهم می‌آورد تا به یاد داشته باشند که امنیت و آرامش کنونی جامعه، مرهون ازخودگذشتگی چه عزیزانی است.

خورشیدوند در پایان خاطرنشان کرد: این سازمان همواره تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های هنر شهری و نصب المان‌های فرهنگی، مفاهیم ارزشمند هویتی، انسانی و معنوی را در کالبد شهر جاری ساخته و فضاهای شهری همدان را به بستری مناسب برای انتقال پیام‌های ماندگار تبدیل کند.

گفتنی است، آیین رونمایی از المان «فرشته‌های میناب» امشب یکم تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱ الی ۲۳ با حضور شهروندان و مسئولان در میدان پروانه‌های شهر همدان برگزار خواهد شد.