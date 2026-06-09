به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در بازدید میدانی از پروژه پل باهوش شهر اهرم، آخرین وضعیت اجرایی این طرح عمرانی را مورد بررسی قرار داد و بر تسریع در روند تکمیل و بهرهبرداری از آن تأکید کرد.
فرماندار تنگستان با اشاره به اهمیت این پروژه در بهبود زیرساختهای ارتباطی شهر اهرم، اظهار کرد: پل باهوش یکی از طرحهای مهم و اثرگذار شهرستان است که تکمیل آن میتواند نقش قابل توجهی در تسهیل تردد، ارتقای ایمنی عبور و مرور و بهبود دسترسیهای شهری داشته باشد و با توجه به پیشرفت کار، تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان و پیمانکاران بر این است که این پروژه در موعد مقرر به سرانجام برسد.
وی با بیان اینکه ارزش روز اتمام احداث پل پنج دهانه ۲۱ متری باهوش بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد میشود، افزود: این پروژه از طرحهای مهم عمرانی شهرستان تنگستان به شمار میرود و با پیگیریهای انجامشده، درتلاشیم بتوانیم آن را در هفته دولت سال جاری به بهرهبرداری برسانیم.
فرماندار تنگستان همچنین از تلاش استاندار و نماینده مردم در مجلس و عوامل اجرایی پروژه قدردانی کرد و بر لزوم رعایت کیفیت در کنار سرعت اجرا تأکید کرد و گفت: هدف ما فقط اتمام کار نیست، بلکه تکمیل پروژهای ماندگار، ایمن و استاندارد است که بتواند سالها در خدمت مردم منطقه باشد.
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