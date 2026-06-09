به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «هفت پاچا» دربردارنده هفت افسانه پرمحتوا و گیرا از افسانه‌های فراوانی است که درازنای تاریخ و حتی پیشاتاریخ را سینه‌به‌سینه پیموده‌اند تا به ما رسیده‌اند.

این اثر، نخستین مجموعه افسانه‌ای است که به زبان لَکی نوشته شده است.

برگردان فارسی افسانه‌ها در بخش دوم کتاب

در بخش دوم کتاب نیز برگردان فارسی افسانه‌ها آمده است تا مخاطبان غیرلکی‌زبان نیز بتوانند از مطالعه این گنجینه ارزشمند بهره‌مند شوند.

همکاری سه نویسنده و انتشارات قریحه

این مجموعه ارزشمند برایند همکاری دکتر احمد کنجوری، سید مصطفی ساداتی و روح‌اله سیف است که انتشارات قریحه آن را در قطع رقعی و با جلد سخت روانه بازار کتاب کرده است.

عناوین هفت افسانه لکی

عناوین افسانه‌های این مجموعه عبارتند از:

«خِتِرزِنه»، «هَچَل گوش و مَگَر گوش»، «مویره هاهاکَر»، «قَلوَلی»، «چارَه‌نویس»، «گوِل و نوِصرَت» و «دِتَه قُراتَه»

این مجموعه افسانه لکی به پدران و مادرانی که راویان قصه‌های شاد و شیرین و ناقلان میراث ناملموس فرهنگی هستند، تقدیم شده است.

ضرورت ثبت و مکتوب کردن گنجینه‌های فرهنگی

نویسندگان کتاب تأکید کرده‌اند: بر ماست که این گنجینه‌های فرهنگی و معنوی سترگ را ثبت، ضبط و مکتوب کنیم؛ پیش از آنکه غبار نسیان بر خاطر و ذهن سالخوردگان فروبنشیند و پیش از آنکه جهان از وجود ارزشمندشان بی‌بهره بماند.