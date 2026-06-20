به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد بزرگداشت عروج رهبر شهید، امام خامنهای اظهار کرد: ضرورت بسیج همه ظرفیتهای اجرایی، مردمی و خدماتی برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب مورد تاکید است.
وی افزود: دشمن باید افزایش مستمر عزت، اقتدار، توانمندی و همبستگی ملی و منطقهای جمهوری اسلامی را احساس کند، چراکه هرگونه نشانه ضعف یا شکاف به سود دشمن خواهد بود.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: دشمنان نباید هیچگونه نشانهای از شکاف یا زمینه سوءاستفاده در داخل کشور و میان جبهه مقاومت، بهویژه در لبنان، عراق و یمن مشاهده کنند.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران روابط راهبردی مستحکمی با کشورهایی همچون چین، روسیه، پاکستان و دیگر کشورهای دوست دارد و این ارتباطات باید در مسیر تقویت منافع ملی حفظ و تقویت شود.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به برنامهریزی مراسم تشییع و عبور زائران از استان مرکزی تاکید کرد: پیشبینی میشود در این ایام بیش از سه میلیون نفر از مسیرهای استان عبور کنند که بخشی از آنان از کشور عراق خواهند بود.
وی افزود: از اینرو برنامهریزی دقیق برای تردد، اسکان، خدماترسانی و استفاده از ظرفیت موکبها در مرکزی ضروری است.
آیت الله دری با تأکید بر حضور سازمانیافته مردم در تهران و قم برای مراسمهای پیشرو بیان کرد: این حضور نیازمند برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از امکانات حملونقل عمومی اتوبوس و قطار است تا بتوان از حداکثر ظرفیت موجود استفاده کرد.
وی با اشاره به حادثه سوءقصد مسجد ابوذر در تیرماه سال ۱۳۶۰ و نقش تاریخی رهبر شهید گفت: امام خامنه ای پس از آن حادثه نقل کردند که مرگ را با چشم خود دیدند و با خدا عهد بستند تا زمانی که تکلیف شرعی و واجب عینی بر عهدهشان قرار نگیرد، مسئولیتی نپذیرند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: ریاستجمهوری و سپس رهبری نظام اسلامی بر اساس تکلیف الهی و امر امام راحل به ایشان واگذار شد و امروز پس از بیش از ۴۵ سال حضور مؤثر در مسئولیتهای کلان نظام و ۳۷ سال رهبری، آثار و برکات این مدیریت الهی برای کشور آشکار است.
وی گفت: شهدایی چون شهید پاکپور و موسوی دِین خود را به اسلام ادا کردند و امروز نوبت مسئولیتپذیری نسل حاضر است.
آیت الله دری نجفآبادی تاکید کرد: استفاده از تمامی ظرفیتها برای حفظ عزت اسلام، قرآن و انقلاب اسلامی ضروری است و ملت ایران بار دیگر نشان خواهند داد که این سرزمین، سرزمین شیران و عاشوراییان است.
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