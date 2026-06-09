محمدبیگی: تهدیدات ترامپ برای سنجش واکنش ایران است

فاطمه محمدبیگی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات و تهدیدات اخیر دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: به نظر میرسد رئیسجمهور آمریکا در حال سنجش میزان واکنش ایران است تا بر اساس آن، گامهای بعدی خود را طراحی کند.
وی افزود: ترامپ با بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای و سیاسی تلاش میکند از مواضع و پاسخهای مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای تنظیم رفتارها و اقدامات آینده خود استفاده کند.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته راهکارهای مختلفی از جمله مذاکره، دیپلماسی، تبادل پیام و میانجیگری کشورهای مختلف را آزموده است، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که در برابر زیادهخواهیهای آمریکا باید با اقتدار عمل کرد و از تمامی ظرفیتهای دفاعی، دیپلماتیک و حقوقی کشور بهره گرفت.
محمدبیگی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران باید ضمن تقویت توان بازدارندگی و دفاعی خود، از مجامع و نهادهای بینالمللی نیز برای پیگیری حقوق ملت ایران و محکومیت اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی استفاده کند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به منافع ملی و سیاستهای کلان نظام گفت: انتظار میرود مسئولان و تصمیمگیران کشور در تمامی مذاکرات و تصمیمگیریها، اصول عزت، حکمت و مصلحت، حفظ استقلال کشور، تقویت محور مقاومت و منافع ملی را مدنظر قرار دهند.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز مهمترین ضرورت کشور حفظ وحدت و انسجام داخلی و حمایت همهجانبه از نیروهای مسلح است؛ چرا که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف توانمندی و موفقیت خود را در صیانت از امنیت و منافع کشور به اثبات رساندهاند.
محمدبیگی تأکید کرد: همه قوا، نهادها و آحاد مردم باید در حمایت از نیروهای مسلح و تقویت اقتدار ملی همافزا باشند تا دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام بمانند.
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