به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: امروز این حقیقت به‌عنوان یک واقعیت عینی ثابت شده که ملت ایران با ایستادگی در برابر ظلم و استکبار، عزت، سربلندی و پیروزی را رقم زده است.

وی افزود: نخبگان و تحلیلگران جهان دیدند که ملت ایران در برابر تهاجم سنگین قدرت‌های مدعی ایستاد و پیروز شد؛ در حالی که دشمن سقوط جمهوری اسلامی را ظرف چند روز دنبال می‌کرد.

سردار جوانی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه تصریح کرد: قدرت ملت ایران و نیروهای مسلح در این نبردها به نمایش درآمد و دشمن را ناکام گذاشت و امروز نیز تحقق شروط نظام اسلامی در هر تفاهم و توافقی، متکی بر همین قدرت ملی و توان موشکی جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: در موضوع جبهه مقاومت، به‌ویژه لبنان، جمهوری اسلامی میان آمریکا و رژیم صهیونیستی تفاوتی قائل نیست و معتقد است آمریکا باید مسئولیت کنترل رفتارهای رژیم صهیونیستی را برعهده بگیرد، در غیر این صورت با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد: در ایران، در میدان نظامی و در عرصه دیپلماسی و در صحنه اجتماعی، هیچ‌کس به آمریکا خوشبین نیست و آنچه دشمن را وادار به پذیرش حقوق ملت ایران می‌کند، قدرت ملت و جبهه مقاومت است.

وی افزود: بزرگ‌ترین سلاح جمهوری اسلامی، ملت متحد و ولایت‌مدار ایران است و شعار «الله‌اکبر» نشان‌دهنده اتکای این ملت به قدرت الهی است و ملتی که پشتوانه‌اش خداوند باشد، بدون تردید شکست‌ناپذیر خواهد بود.

سردار جوانی بیان کرد: ترامپ اذعان کرد که آمریکا در طول ۴۷ سال گذشته به دنبال براندازی جمهوری اسلامی بوده اما موفق نشده و حتی در جنگ اخیر نیز نتوانست اهداف خود از جمله تغییر نظام و انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران را محقق کند.

وی گفت: این همان حقیقتی است که امام شهید ما پیش‌تر خطاب به ترامپ گفته بود «تو هم نمی‌توانی» و امروز این جمله با اعتراف صریح دشمن اثبات شد.

معاون سیاسی سپاه تصریح کرد: ملت ایران امروز متحد، منسجم و یکپارچه پشت سر ولایت ایستاده و برای تأمین حقوق خود و حمایت از ملت‌های مظلوم جبهه مقاومت، به‌ویژه لبنان، مصمم و ثابت‌قدم است.