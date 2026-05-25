عالی: انسجام مردم قدرت راهبردی ایران در برابر تهدیدهای دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ مسعود عالی شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته با جنگ ترکیبی، فشارهای نظامی و عملیات رسانه‌ای به‌دنبال تضعیف ملت ایران بوده‌اند.

وی افزود: این درحالی‌است که حضور و همراهی مردم، همواره معادلات دشمنان را ناکام گذاشته است.

حجت‌الاسلام عالی تصریح کرد: تجربه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده است که حضور داوطلبانه مردم، مهم‌ترین پشتوانه قدرت و مقاومت کشور است.

وی ادامه داد: دشمنان در پنج دهه گذشته با تهدید، تحریم و فشار به‌دنبال تضعیف ایران بوده‌اند اما همواره با مقاومت مردم و ناکامی در اهداف خود مواجه شده‌اند.

این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: دشمنان در آغاز جنگ تحمیلی سقوط سه‌روزه خرمشهر را پیش‌بینی کرده بودند اما مقاومت مردم و رزمندگان، معادلات آنان را برهم زد.

وی افزود: تحلیلگران و رسانه‌های جهان اذعان دارند که تأخیر در تحقق اهداف دشمن، موجب فرسایش توان و برهم‌خوردن محاسبات سیاسی و امنیتی آنان شده است.

حجت‌الاسلام عالی بیان کرد: دشمنان با تصور اثرگذاری فشار و تهدید، به‌دنبال عقب‌نشینی ملت ایران بودند اما شناخت دقیقی از روحیه و ایستادگی مردم ایران نداشتند.

وی گفت: مردم ایران در بزنگاه‌های تاریخی همواره در صحنه حضور داشته‌اند و به‌دلیل باورهای اعتقادی و فرهنگ ایثار، در برابر تهدیدها منفعل نبوده و در شرایط حساس به‌صورت داوطلبانه وارد میدان می‌شوند.

حجت‌الاسلام عالی تصریح کرد: حمایت گسترده مردمی از رزمندگان در ایران، نقش مهمی در تقویت قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی داشته است.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: دشمنان، تقابل با جمهوری اسلامی را جنگی اعتقادی و بلندمدت می‌دانند و بر تداوم آن تأکید دارند اما ملت ایران در برابر فشارها تسلیم‌ناپذیر باقی مانده است.

وی تاکید کرد: فرهنگ مقاومت و شهادت، عامل استمرار ایستادگی ملت ایران است و مردم در میدان نبرد و پشتیبانی، وظایف خود را انجام داده و پیروزی نهایی را متعلق به جبهه مقاومت می‌دانند.