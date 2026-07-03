به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سمنان که در مصلای بزرگ امیرالمؤمنین (ع) برگزار شد، با اشاره به در پیش بودن مراسم بدرقه رهبر شهید، اظهار کرد: حضور پرشور مردم در این آیین تاریخی، تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و ولایت خواهد بود و پیام روشنی از اقتدار ملت ایران به جهانیان مخابره می‌کند.

وی با بیان اینکه دشمنان همواره در تلاش هستند تا وحدت و همبستگی ملت ایران را خدشه‌دار کنند، افزود: ملت ایران در بزنگاه‌های حساس تاریخ انقلاب نشان دادند که با حضور آگاهانه و دشمن‌شناسانه خود، تمامی توطئه‌ها را خنثی کرده و از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به هفته افشای حقوق آمریکایی، اظهار داشت: آمریکا سال‌ها است با وجود ادعاهای فریبنده درباره دفاع از حقوق بشر، کارنامه‌ای مملو از جنایت، ظلم و حمایت از رژیم‌های متجاوز در جهان دارد و دشمنی مستمر این کشور با جمهوری اسلامی ایران، نمونه روشنی از این رویکرد دوگانه است.

مطیعی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ تحمیلی اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: رفتارهای خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر ماهیت واقعی مدعیان حقوق بشر را برای افکار عمومی جهان آشکار کرد و ملت ایران نیز با ایستادگی و وحدت، پاسخ محکمی به این تهدیدها دادند.

وی همچنین از حضور گسترده مردم استان در مراسم و برنامه‌های موسوم به شب‌های اقتدار قدردانی کرد و ادامه داد: این حضور باشکوه، نشان‌دهنده هوشیاری، بصیرت و وفاداری مردم به نظام اسلامی بود و پیام روشنی به دشمنان داد که ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارها هرگز عقب‌نشینی نخواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تأکید بر اینکه اقتدار امروز جمهوری اسلامی حاصل مجاهدت‌ها، تدبیر و رهبری رهبر شهید است، خاطرنشان کرد: صبر، استقامت، امیدآفرینی، دشمن‌شناسی، حفظ وحدت و تکیه بر توان داخلی از مهم‌ترین توصیه‌های ایشان به ملت ایران، به‌ویژه نسل جوان بود و استمرار این مسیر، ضامن پیشرفت و عزت کشور خواهد بود.

مطیعی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ آمادگی نیروهای مسلح تأکید کرد و یادآور شد: اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین عامل بازدارندگی در برابر تهدیدات دشمنان است و حمایت مردم از نیروهای مسلح، پشتوانه‌ای ارزشمند برای حفظ امنیت و آرامش کشور محسوب می‌شود.

وی همچنین بر صیانت از منافع ملی، از جمله حفظ امنیت تنگه هرمز و پاسخ قاطع به هرگونه تهدید و اقدام خصمانه رژیم صهیونیستی تأکید کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور هیچ‌گونه تردیدی نخواهد داشت.