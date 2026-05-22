به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سپاسی آشتیانی شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: حضور گسترده مردم در صحنه، مهمترین عامل ناکامی دشمنان و نشانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: عصبانیت رسانهها و مهرههای وابسته به رژیم صهیونیستی از حضور مردم، بیانگر اثرگذاری این حضور در میدان است.
آیتالله سپاسی آشتیانی تصریح کرد: خداوند در آیه قرآن، پس از ماجرای جنگ احد، اصل مهمی را برای پیروزی جبهه حق بیان میکند و آن، تکیه بر ایمان و استقامت است.
وی ادامه داد: در نگاه مادی، قدرت نظامی و تجهیزات عامل پیروزی در جنگها تلقی میشود اما قرآن کریم قدرت ایمان را برتر از همه قدرتهای مادی میداند و امروز ملت ایران نمونه روشن این حقیقت است.
مسئول هسته بازرسی ویژه حوزههای علمیه کشور با اشاره به صفآرایی آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنان مقابل جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: آمریکا با بودجه نظامی ۹۰۰ میلیارد دلاری و ظرفیت شناور تا یکهزار و ۵۰۰ میلیارد دلار، به همراه صهیونیستها و دیگر همپیمانان خود، در برابر ملت ایران قرار گرفت اما نتوانست اراده ملت ایران را تضعیف کند.
وی افزود: دشمن تصور میکرد با ترور فرماندهان و شهدای خدمت، حمله به مراکز موشکی و هستهای و ایجاد فشار روانی، ظرف چند روز به اهداف خود خواهد رسید اما مقاومت مردم و نیروهای مسلح، تمامی محاسبات آنان را برهم زد.
آیتالله سپاسی آشتیانی بیان کرد: ایستادگی مردم در میدان، دشمن را ناچار به سکوت و عقبنشینی کرده و امروز حتی قدرتهایی مانند روسیه و چین نیز جایگاه و نقش ایران را در معادلات جهانی پذیرفتهاند.
وی گفت: ادامه جنگ، تسلیم دشمن در مذاکرات یا تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» سه سناریوی محتمل است اما در هر شرایطی، ملت ایران با تکیه بر ایمان، رهبری و توان نیروهای مسلح، مسیر مقاومت را ادامه خواهد داد.
آیتالله سپاسی آشتیانی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران جنگطلب نیست اما در میدان نبرد نیز عقبنشینی نخواهد کرد.
مسئول هسته بازرسی ویژه حوزههای علمیه کشور افزود: در جنگ ۱۲ روزه و حوادث اخیر، ملت ایران با وجود امکانات نابرابر ایستادگی کرد و در آینده نیز دشمن را ناکام خواهد گذاشت.
وی تاکید کرد: دشمن تلاش میکند با فشارهای اقتصادی، تابآوری مردم را کاهش دهد و مسئولان باید با هوشیاری، مطالبات مردم را مورد توجه قرار دهند.
آیتالله سپاسی آشتیانی گفت: دولت در کنار تقویت توان دفاعی، برای کاهش سلطه دلار و تقویت اقتصاد کشور نیز اقدامات مؤثر انجام دهد.
