توسعه صادرات محصولات شیلاتی لرستان به بازار روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی راهکارهای توسعه فروش، بازاریابی و صادرات محصولات شیلاتی استان لرستان به کشور روسیه، با حضور کارگزار صادراتی اتاق بازرگانی لرستان، جمعی از فعالان و تولیدکنندگان حوزه شیلات، مسئولان دستگاههای مرتبط و نمایندگان اداره کل شیلات استان در اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی لرستان برگزار شد.
بررسی ظرفیتهای تولید و فرآوری آبزیان لرستان
در این نشست، ظرفیتهای تولید، فرآوری و صادرات آبزیان استان لرستان مورد بررسی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای توسعه بازارهای صادراتی، بهویژه بازار روسیه، تأکید کردند.
کارگزار صادراتی اتاق بازرگانی لرستان در این جلسه با اشاره به فراهم شدن زیرساختهای لازم برای صادرات محصولات شیلاتی اظهار کرد: تمامی مجوزهای مورد نیاز برای صادرات در قالب این طرح اخذ شده است و تولیدکنندگان نیازی به دریافت یا تمدید مجوزهای صادراتی نخواهند داشت؛ موضوعی که معمولاً فرآیندی تخصصی، زمانبر و پرهزینه به شمار میرود. این اقدام در راستای تسهیل صادرات و تحقق توسعه پایدار در صنعت شیلات استان انجام شده است.
ظرفیتهای چشمگیر لرستان؛ ۷ مرکز فرآوری با ظرفیت سالانه ۱۲ هزار و ۴۰۰ تن
در ادامه، رئیس گروه توسعه آبزیان شیلات استان وضعیت آبزیپروری و ظرفیتهای تولیدی استان را تشریح کرد.
بر اساس آمار ارائهشده، لرستان دارای هفت مرکز فرآوری و بستهبندی ماهی با ظرفیت سالانه ۱۲ هزار و ۴۰۰ تن است.
همچنین در سال گذشته ۱۳ تن ماهی زنده از یکی از مزارع شهرستان بروجرد به خارج از کشور صادر شده و ۶ هزار و ۹۷۳ تن خوراک آبزیان نیز به بازارهای خارجی راه یافته است.
لرستان؛ رتبه نخست تولید ماهیان سردآبی کشور با ۶۰۲ مزرعه
در این نشست همچنین بر جایگاه ممتاز لرستان در تولید آبزیان کشور تأکید شد.
استان لرستان با دارا بودن ۷۳۴ مزرعه پرورش ماهی، از جمله ۶۰۲ مزرعه سردآبی، رتبه نخست تولید ماهیان سردآبی کشور را به خود اختصاص داده است.
تأکید بر توسعه بازاریابی بینالمللی و عرضه مستقیم به بازار روسیه
حاضران در جلسه با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزه تولید و فرآوری آبزیان، بر لزوم فراهمسازی بسترهای صادراتی، توسعه بازاریابی بینالمللی و عرضه مستقیم محصولات به کشورهای همسایه و بازارهای هدف از جمله روسیه تأکید کردند تا از توانمندیهای موجود در این بخش به شکل مطلوب و مؤثر بهرهبرداری شود.
در پایان این نشست، بر همکاری مداوم و پایدار میان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و دستگاههای اجرایی برای توسعه صادرات محصولات شیلاتی و افزایش سهم استان لرستان از بازارهای بینالمللی تأکید شد.
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