یادواره نخستین سالگرد شهید طهرانچی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نخستین سالگرد شهادت دانشمند شهید محمدمهدی طهرانچی و همسرش شهیده مژگان قراویری شامگاه سه‌شنبه ۱۹ خرداد در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

در این مراسم، سعیده طهرانچی ، فرزند شهید دکتر محمد مهدی طهرانچی با بیان اینکه پدر و مادرش در مسیر آرمان‌های خود به مقام شهادت رسیدند، گفت: پدر عزیزمان به آنچه آرزو داشت رسید و مادرمان نیز یار، پشتیبان و همراه او بود و این دو با شهادت در کنار هم جاودانه شدند.

وی افزود: وظیفه ما شناساندن راه و روش این بهشتیان است. پدرمان اندیشمندی ژرف‌نگر بود که علم و ایمان را در هم آمیخت و باور داشت استقلال و عزت یک کشور بر پایه علم و فناوری است.

فرزند شهید طهرانچی با اشاره به تأثیر شهادت این دو بر خانواده، اظهار کرد: پس از شهادت پدر و مادر عزیزمان، مرهم دل داغدیده ما وجود رهبر شهیدمان بود و ۹ اسفند روزی بود که احساس کردیم سایه پدری مهربان از سر ملت ما کم شد؛ زخمی عمیق بر جان ما نشست که هنوز باور این داغ بزرگ برایمان دشوار است.

در ادامه مراسم، دکتر بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به خاطرات خود از شهید طهرانچی گفت: دوستی ما از سال ۱۳۷۲ و از زمانی آغاز شد که قرار بود برای دوره دکتری به روسیه اعزام شویم و باید یک دوره یک‌ماهه زبان روسی را در دانشگاه تهران طی می‌کردیم. همان‌جا آشنایی ما با شهید مینوچهر نیز رقم خورد.

وی با بیان اینکه شهید طهرانچی دانشجویی پرسشگر و ایده‌پرداز بود، افزود: او در همان زمان نیز روحیه‌ای ممتاز داشت و همواره از دانشجویان برتر و ممتاز بود. شهید طهرانچی در دانشگاه فیزیک و فناوری روسیه تحصیل کرد و برای انجام تز دکتری، با وجود امکان ادامه تحصیل در همان دانشگاه، انستیتوی دیگری را انتخاب کرد تا مسیر علمی متفاوتی را دنبال کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: ایشان با دقت استادی را برای راهنمایی انتخاب کردند، اما پس از آنکه از نظر علمی قانع نشدند، استاد خود را تغییر دادند. شهید طهرانچی شب و روز برای تکمیل تز خود تلاش می‌کرد و حتی در روزهای تعطیل نیز از کار دست نمی‌کشید. روحیه پرسشگری داشت و در مباحث استراتژیک کشور نیز با نگاه علمی ورود می‌کرد؛ به‌ویژه درباره لیزر و کاربردهای آن پرسش‌های جدی مطرح می‌کرد.

رنجبر با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی و علمی این شهید گفت: او شخصیتی تحول‌گرا و ایده‌پرداز داشت و دیدگاه‌های نوینی در حوزه آموزش عالی داشت که بخشی از آن‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی اجرا شد. همچنین سند تعالی و تحول پنج‌ساله دانشگاه آزاد به تصویب رسید و در مسیر اجرا قرار گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به خاطراتی از زندگی مشترک شهید طهرانچی و همسر شهید ایشان مژگان قراویری اشاره کرد و گفت: همسر دکتر طهرانچی دستپخت بسیار خوبی داشتند و از ذوق و سلیقه بالایی برخوردار بودند. حتی دو مراسم عروسی برای هم‌دوره های ما در روسیه برگزار کردند. به پیشنهاد شهیده طهرانچی، دوره‌ای که برای خانم‌ها برگزار می‌شد به جلسه روخوانی قرآن تبدیل شد.

مراسم نخستین سالگرد شهادت دانشمند شهید محمدمهدی طهرانچی و همسرش شهیده مژگان قراویری شامگاه سه‌شنبه ۱۹ خرداد با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از دانشگاهیان در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.