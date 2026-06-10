زلزله ۳.۷ ریشتری نورآباد فارس را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ساعت ۰۳:۱۵ بامداد چهارشنبه ۲۰ خردادماه حوالی شهر نورآباد از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۷ کیلومتری زمین رخ داده است.