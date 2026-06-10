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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۵

زلزله ۳.۷ ریشتری نورآباد فارس را لرزاند

زلزله ۳.۷ ریشتری نورآباد فارس را لرزاند

نورآباد- زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر حوالی شهر نورآباد از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ساعت ۰۳:۱۵ بامداد چهارشنبه ۲۰ خردادماه حوالی شهر نورآباد از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۷ کیلومتری زمین رخ داده است.

کد مطلب 6855605

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