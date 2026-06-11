زلزله ۴ ریشتری نورآباد ممسنی را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزهای به بزرگی ۴ ریشتر ساعت ۰۹:۴۹ صبح پنجشنبه ۲۱ خردادماه حوالی شهر نورآباد از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
ممسنی- زمین لرزهای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی شهر نورآباد از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزهای به بزرگی ۴ ریشتر ساعت ۰۹:۴۹ صبح پنجشنبه ۲۱ خردادماه حوالی شهر نورآباد از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
نظر شما