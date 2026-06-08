زلزله ۳.۴ ریشتری بالاده کازرون را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزهای به بزرگی ۳.۴ ریشتر بامداد سه شنبه ۱۹ خردادماه ساعت ۰۱:۳۳ حوالی بالاده از توابع شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
کازرون- زمین لرزهای به بزرگی ۳.۴ ریشتر حوالی بخش بالاده از توابع شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزهای به بزرگی ۳.۴ ریشتر بامداد سه شنبه ۱۹ خردادماه ساعت ۰۱:۳۳ حوالی بالاده از توابع شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
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