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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

زمین لرزه‌ای ۴ ریشتری در درز لارستان

زمین لرزه‌ای ۴ ریشتری در درز لارستان

لارستان- زلزله‌ای به بزرگی ۴ ریشتری حوالی دهستان درز از توابع شهرستان لارستان در مرز بین استان فارس و هرمزگان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر ساعت ۱۴:۳۹ جمعه ۱۲ تیرماه حوالی روستای درز از توابع شهرستان لارستان در مرز بین استان‌های فارس و هرمزگان را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۲ کیلومتری زمین رخ داده است.

کد مطلب 6878242

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