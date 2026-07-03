به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزهای به بزرگی ۴ ریشتر ساعت ۱۴:۳۹ جمعه ۱۲ تیرماه حوالی روستای درز از توابع شهرستان لارستان در مرز بین استانهای فارس و هرمزگان را لرزاند.
این زلزله در عمق ۱۲ کیلومتری زمین رخ داده است.
لارستان- زلزلهای به بزرگی ۴ ریشتری حوالی دهستان درز از توابع شهرستان لارستان در مرز بین استان فارس و هرمزگان را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزهای به بزرگی ۴ ریشتر ساعت ۱۴:۳۹ جمعه ۱۲ تیرماه حوالی روستای درز از توابع شهرستان لارستان در مرز بین استانهای فارس و هرمزگان را لرزاند.
این زلزله در عمق ۱۲ کیلومتری زمین رخ داده است.
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