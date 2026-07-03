به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر ساعت ۱۴:۳۹ جمعه ۱۲ تیرماه حوالی روستای درز از توابع شهرستان لارستان در مرز بین استان‌های فارس و هرمزگان را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۲ کیلومتری زمین رخ داده است.