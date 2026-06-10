آیه مباهله اوج فضیلت علوی در قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل رمضانی شامگاه سهشنبه در مراسم جشن عید مباهله که با حضور زائران و ارادتمندان اهلبیت(ع) در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، به تبیین جایگاه واقعه مباهله در معارف اسلامی پرداخت.
وی با اشاره به اهمیت ویژه این رخداد در تاریخ اسلام اظهار کرد: آیه مباهله از درخشانترین آیات قرآن کریم در معرفی منزلت اهلبیت(ع) به شمار میرود و در روایات اسلامی نیز جایگاه ممتازی برای آن بیان شده است.
رمضانی گفت: بر اساس روایت نقل شده از امام رضا(ع)، برترین فضیلتی که خداوند متعال در قرآن کریم درباره امیرالمؤمنین علی(ع) بیان فرموده، آیه مباهله است که عظمت مقام آن حضرت را به روشنی نمایان میکند.
وی افزود: واقعه مباهله تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه سندی روشن بر حقانیت مسیر پیامبر اسلام(ص) و جایگاه ممتاز خاندان عصمت و طهارت(ع) در امت اسلامی محسوب میشود.
سخنران مذهبی خاطرنشان کرد: تأمل در ابعاد مختلف این حادثه میتواند بسیاری از حقایق اعتقادی و معرفتی را برای جامعه اسلامی روشن سازد.
پیامبر(ص) عزیزترین افراد خود را به میدان مباهله آورد
وی با تشریح زمینههای شکلگیری واقعه مباهله بیان کرد: پس از گفتوگوهای متعدد میان پیامبر اکرم(ص) و هیئت مسیحیان نجران، حقیقت دعوت الهی برای آنان آشکار شد اما با وجود شناخت واقعیت، از پذیرش آن خودداری کردند.
رمضانی ادامه داد: در چنین شرایطی فرمان الهی برای مباهله نازل شد و پیامبر اکرم(ص) برای حضور در این آزمون بزرگ، نزدیکترین و عزیزترین افراد خود را همراه آورد.
وی تصریح کرد: حضور امیرالمؤمنین علی(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س)، امام حسن مجتبی(ع) و امام حسین(ع) در صحنه مباهله بیانگر یقین کامل رسول خدا(ص) به حقانیت راهی بود که از سوی خداوند مأمور ابلاغ آن شده بود.
سخنران جشن عید مباهله افزود: هنگامی که بزرگان مسیحیان نجران این صحنه را مشاهده کردند و از جایگاه معنوی همراهان پیامبر(ص) آگاه شدند، از انجام مباهله منصرف شدند و حاضر نشدند خود را در معرض عذاب الهی قرار دهند.
وی اظهار کرد: این رخداد تاریخی یکی از روشنترین شواهد قرآنی در اثبات منزلت اهلبیت(ع) و پیوند ناگسستنی آنان با رسالت نبوی به شمار میرود.
دعا زمینهساز نزول امدادهای الهی است
رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از مهمترین آموزههای واقعه مباهله اشاره کرد و گفت: دعا از برجستهترین درسهایی است که میتوان از این حادثه بزرگ الهام گرفت.
وی افزود: در نگاه اسلامی دعا صرفاً یک عمل عبادی فردی نیست بلکه عاملی اثرگذار در سرنوشت انسان و جامعه به شمار میآید و آثار عمیقی در زندگی مؤمنان بر جای میگذارد.
این سخنران مذهبی تصریح کرد: در روایات اسلامی بارها بر جایگاه دعا تأکید شده و حتی از آن به عنوان عاملی یاد شده که میتواند در تقدیرات الهی تأثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از گشایشها، پیروزیها و نصرتهای الهی در سایه توجه بندگان به درگاه خداوند و تضرع خالصانه آنان محقق میشود.
رمضانی با اشاره به وظیفه منتظران در عصر غیبت اظهار کرد: جامعه منتظر باید بیش از هر زمان دیگری نیاز خود به وجود مبارک حضرت ولیعصر(عج) را درک کند و برای تعجیل در فرج آن حضرت با اخلاص و معرفت دعا کند.
لقمه حلال زمینه پذیرش حقیقت را فراهم میکند
وی در ادامه با اشاره به برخی عوامل بازدارنده در مسیر هدایت انسان گفت: گاهی افراد حقیقت را میشناسند و نسبت به آن آگاهی دارند اما به دلیل وابستگیهای دنیوی و آلودگیهای درونی حاضر به پذیرش آن نمیشوند.
رمضانی افزود: نمونه روشن این مسئله را میتوان در رفتار مسیحیان نجران مشاهده کرد که با وجود آگاهی از حقانیت پیامبر اسلام(ص)، از پذیرش ایمان سر باز زدند.
وی یکی از عوامل مهم در آمادگی انسان برای پذیرش حق را نحوه کسب روزی دانست و بیان کرد: لقمه حلال نقش تعیینکنندهای در شکلگیری بصیرت، هدایت و آمادگی روحی انسان برای تبعیت از حقیقت دارد.
سخنران مراسم جشن عید مباهله خاطرنشان کرد: در مقابل، درآمد نامشروع و آلودگی اقتصادی میتواند انسان را از درک درست حقایق و حرکت در مسیر حق بازدارد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت مراقبت از رزق و روزی گفت: مؤمنان باید نسبت به رعایت حقوق شرعی و پاکی درآمد خود حساسیت ویژهای داشته باشند تا بتوانند از آثار معنوی، معرفتی و تربیتی لقمه حلال در زندگی فردی و اجتماعی بهرهمند شوند.
قم- سخنران مذهبی با تبیین ابعاد واقعه مباهله، این رخداد را از برجستهترین جلوههای اثبات حقانیت اهلبیت(ع) در قرآن کریم دانست و گفت: آیه مباهله اوج فضیلت علوی در قرآن است.
به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل رمضانی شامگاه سهشنبه در مراسم جشن عید مباهله که با حضور زائران و ارادتمندان اهلبیت(ع) در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، به تبیین جایگاه واقعه مباهله در معارف اسلامی پرداخت.
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