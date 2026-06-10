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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۱

زاکانی: تاریخ به احترام شما مردم می‌ایستد

زاکانی: تاریخ به احترام شما مردم می‌ایستد

شهردار تهران به مناسبت گذشت ۱۰۰ روز از «اولین شب بعثت مردم ایران»، ضمن گرامیداشت ایستادگی و اتحاد ملی مردم ایران پیام صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار پایتخت در پیامی به مناسبت گذشت ۱۰۰ روز از «اولین شب بعثت مردم ایران»، ضمن گرامیداشت ایستادگی و اتحاد ملی، تأکید کرد: میدان‌ها نه تنها خالی نشد، بلکه ملت ایران آیه «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» را تحقق بخشیدند و نشانه پیروزی و نصرت الهی شدند.

علیرضا زاکانی در این پیام خطاب به مردم گفت: شما با اتحاد خود، ما مسئولان را متحد کردید؛ با شجاعت خود انگشت نیروهای مسلح را بر ماشه فشردید و با حق‌طلبی خود، نمایندگان کشور را در همه عرصه‌ها بر مسیر حق استوار کردید.

وی در پایان با تأکید بر عظمت این ایستادگی تاریخی تصریح کرد: تاریخ این سرزمین و بلکه جهان به احترام شما خواهد ایستاد.

کد مطلب 6855792
محمد رضازاده

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