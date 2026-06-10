حجتالاسلام سید عمران حسینینسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آموزههای دینی درباره مصرف صحیح منابع اظهار کرد: در نگاه عقل و اسلام، اسراف، تبذیر و ریختوپاشهای بیحساب و کتاب، رفتاری ناپسند، نامعقول و نامشروع است که علاوه بر آثار منفی فردی، خسارتهای فراوانی نیز بر اقتصاد خانواده، جامعه و کشور تحمیل میکند.
وی افزود: فرهنگ اسلامی همواره بر اعتدال در مصرف، قناعت و بهرهبرداری صحیح از نعمتهای الهی تأکید داشته است و قرآن کریم اسراف و تبذیر را از گناهان بزرگ دانسته و آن را نوعی ناسپاسی و کفران نعمت معرفی میکند.
امام جمعه سلطانیه با اشاره به جایگاه آب در حیات انسان و سایر موجودات گفت: آب مایه زندگی است و خداوند متعال حتی در نزول این نعمت بزرگ نیز اندازه و حساب و کتاب قرار داده است. وقتی بارش باران بر اساس حکمت و تقدیر الهی صورت میگیرد، مصرف آن نیز باید بر پایه عقلانیت، مدیریت و پرهیز از اسراف باشد.
وی با استناد به آیه ۱۸ سوره مبارکه مؤمنون خاطرنشان کرد: خداوند میفرماید: «وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنَّاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلَیٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ»؛ یعنی «و از آسمان، آبی به اندازه نازل کردیم و آن را در زمین جای دادیم و بیتردید بر از بین بردن آن نیز تواناییم». این آیه به روشنی نشان میدهد که نعمتهای الهی دائمی و تضمینشده نیستند و انسان باید قدر آنها را بداند.
حسینینسب ادامه داد: همانگونه که آب دارای محدودیت و حساب و کتاب است، سایر منابع حیاتی از جمله برق، گاز، بنزین و مواد غذایی نیز باید با دقت و مسئولیت مصرف شوند. بیتوجهی به این مسئله در شرایط کنونی کشور میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
وی با انتقاد از برخی باورهای نادرست در جامعه اظهار کرد: یکی از تصورات غلط این است که صرفهجویی یک خانواده تأثیر چندانی در وضعیت کشور ندارد، در حالی که اثر اقدامات کوچک زمانی که در سطح ملی جمع میشود بسیار چشمگیر و تعیینکننده است.
امام جمعه سلطانیه افزود: اگر حدود ۲۵ میلیون خانوار ایرانی تنها روزانه یک لیتر آب کمتر مصرف کنند، میزان آب ذخیرهشده به اندازه حجم ورودی یک سد بزرگ خواهد بود. همچنین اگر هر خانوار فقط ۱۰ گرم گندم کمتر هدر دهد، سالانه حدود یک میلیون تن گندم صرفهجویی میشود و کاهش روزانه یک لیتر مصرف بنزین توسط هر خانوار نیز به معنای صرفهجویی ۲۵ میلیون لیتر بنزین در روز است؛ ارقامی که نشاندهنده قدرت مشارکت عمومی در مدیریت منابع کشور است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سالهای اخیر گفت: جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۱ به صورت رسمی با شدیدترین فشارها و تحریمهای اقتصادی مواجه بوده است. تحریمهای بانکی، نفتی، حملونقل، فلزات و حتی حوزه دارو، دسترسی کشور به منابع ارزی و برخی کالاهای مورد نیاز را با محدودیتهای جدی روبهرو کرده است.
حسینینسب تصریح کرد: در چنین شرایطی که کشور درگیر یک جنگ تمامعیار اقتصادی است، دیگر نمیتوان با الگوهای مصرف گذشته به مسیر ادامه داد. محدودیت منابع ارزی، ناترازیهای موجود در حوزه انرژی شامل برق، گاز و بنزین، بحران آب در بسیاری از مناطق کشور، وابستگی به واردات برخی کالاهای اساسی و همچنین بالا بودن سرانه مصرف برخی اقلام، ضرورت اصلاح الگوی مصرف را دوچندان کرده است.
وی تأکید کرد: امروز صرفهجویی تنها یک توصیه اخلاقی یا اقتصادی نیست، بلکه به یک ضرورت ملی، اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شده است. همانگونه که در دوران دفاع مقدس حفظ امکانات و منابع برای پشتیبانی از جبههها اهمیت داشت، در جنگ اقتصادی نیز مدیریت منابع و جلوگیری از هدررفت آنها یک وظیفه همگانی است.
امام جمعه سلطانیه افزود: جنگ اقتصادی همانند جنگ نظامی نیازمند همبستگی ملی، مشارکت عمومی و مدیریت دقیق امکانات است. دولت مسئولیت تأمین کالاهای اساسی، مقابله با فساد، جلوگیری از قاچاق و مدیریت کلان اقتصادی را بر عهده دارد، اما نقش مردم نیز در این عرصه بسیار مهم و اثرگذار است.
وی خاطرنشان کرد: هر خانواده ایرانی میتواند با اصلاح رفتارهای روزمره خود سهمی مهم در کاهش فشارهای اقتصادی داشته باشد. خاموش کردن چراغهای اضافی، مدیریت مصرف آب، جلوگیری از هدررفت نان و مواد غذایی، استفاده بهینه از سوخت و پرهیز از خریدهای غیرضروری، نمونههایی از اقدامات ساده اما اثرگذار در این زمینه است.
حسینینسب ادامه داد: در جنگ اقتصادی، هر لیتر سوخت، هر متر مکعب آب و هر گرم گندمی که از هدررفت آن جلوگیری میشود، در حقیقت کمکی به حفظ منافع ملی و تقویت توان کشور در برابر فشارهای خارجی است.
وی با بیان اینکه صرفهجویی باید از سطح شعار فراتر رفته و به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، گفت: تحقق این هدف نیازمند آموزش مستمر، فرهنگسازی از سوی رسانهها، دستگاههای آموزشی، نهادهای فرهنگی و همچنین الگو بودن مسئولان در رعایت مصرف صحیح منابع است.
امام جمعه سلطانیه با ابراز نگرانی از برخی آمارهای موجود درباره مصرف انرژی و کالاهای اساسی اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد در بسیاری از حوزهها از جمله آب، برق، گاز، بنزین، نان و حتی دارو، میزان مصرف و ضایعات از حد متعارف فراتر رفته و در برخی موارد با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد.
حجتالاسلام حسینینسب با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ قناعت و صرفهجویی در جامعه، گفت: صرفهجویی به معنای درست، بهجا و مسئولانه مصرف کردن نعمتهای الهی و جلوگیری از هدررفت منابع است و هرگز به معنای محروم کردن خود از نعمتها یا تنگدستی نیست.
وی تأکید کرد: جامعه اسلامی باید نعمتهای الهی را امانتی در دست خود بداند و با مصرف درست و مسئولانه، هم شکر عملی نعمتها را به جا آورد و هم زمینه پیشرفت، استقلال و اقتدار کشور را فراهم کند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند گسترش فرهنگ قناعت، پرهیز از اسراف و مشارکت همگانی در حفظ سرمایههای ملی هستیم.
نظر شما