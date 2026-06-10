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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

کشف ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در کمربندی یزد

کشف ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در کمربندی یزد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد، از کشف محموله بزرگ سوخت قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان، از کشف محموله بزرگ سوخت قاچاق خبر داد و گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام پایش و کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه تریلی مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این خودرو، بیش از ۳۰ هزار و ۹۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مجوز کشف و یک متهم در این رابطه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: قاچاقچی قصد داشت این محموله سوختی را که از مرکز کشور بارگیری کرده بود، به شهرهای جنوب شرقی منتقل کند که با هوشیاری ماموران ناکام ماند.

وی گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی معرفی و محموله کشف‌شده نیز تحویل شرکت نفت استان یزد شد.

کد مطلب 6855970

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