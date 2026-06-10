به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزایی‌پول صبح چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران ضمن تقدیر از رأی قاطع دادگاه علیه متخلفان عرصه‌های طبیعی، تأکید کرد: چنین احکامی می‌تواند الگوی مؤثری برای تقویت جنبه بازدارندگی قضایی در حوزه منابع طبیعی باشد.

وی با یادآوری قدمت میلیون‌ها ساله جنگل‌های هیرکانی و جایگاه جهانی آن، تصریح کرد: این سرمایه ملی طی دهه‌های گذشته به دلیل دخالت‌های انسانی و عوامل تخریب، به شدت آسیب‌پذیر شده و حفاظت از آن یک وظیفه ملی و بین‌نسلی است.

خزایی‌پول افزود: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با استناد به ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قطع درختان بدون مجوز قانونی را جرم می‌داند و برخورد با متخلفان را به صورت شبانه‌روزی در دستور کار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران-نوشهر، دستگاه قضایی را پشتوانه محکمی برای صیانت از انفال و حقوق عمومی برشمرد و گفت: حمایت‌های قضایی از مأموران و ضابطان یگان حفاظت، انگیزه و دلگرمی مدافعان طبیعت را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به اینکه آرای دارای جنبه اقامت اجباری همواره مطالبه فعالان زیست‌محیطی بوده، از دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی بخش نشتارود، رئیس کل دادگستری و دادستان استان مازندران به دلیل همراهی‌های مؤثرشان قدردانی کرد.

خزایی‌پول در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس رأی صادره، متهمان علاوه بر تحمل حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به دلیل تضییع بیت‌المال، به اقامت اجباری در یکی از مناطق استان سیستان و بلوچستان محکوم شده‌اند و این حکم پیام روشنی برای هرگونه تعرض به جنگل‌های هیرکانی دارد.

وی همچنین بر لزوم مشارکت مردم در حفظ این ثروت ملی تأکید کرد.