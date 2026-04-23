۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

برخورد قاطع با زمین‌خواری و قاچاق چوب در غرب مازندران

برخورد قاطع با زمین‌خواری و قاچاق چوب در غرب مازندران

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر از اجرای دو عملیات مهم در حوزه صیانت از منابع طبیعی خبر داد و گفت: ۳۰۰ متر مربع از اراضی ملی در تنکابن رفع تصرف شد.

مهرداد خزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم اقدامات حفاظتی در غرب استان اظهار کرد: در راستای اجرای احکام قضایی و مقابله با زمین‌خواری، بخشی از اراضی ملی در روستای گاوبر منطقه سه‌هزار تنکابن با حضور یگان حفاظت منابع طبیعی رفع تصرف شد.

وی افزود: این عملیات با همکاری نیروهای منابع طبیعی و عوامل حفاظتی انجام شد و طی آن حدود ۳۰۰ متر مربع از اراضی ملی از دست متصرفان خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر همچنین از کشف و توقیف یک محموله چوب قاچاق خبر داد و تصریح کرد: مأموران یگان حفاظت در محور عباس‌آباد به نوشهر موفق به شناسایی یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب قاچاق از گونه راش شدند.

خزایی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، بیش از ۲ متر مکعب چوب شامل ۱۴ اصله درخت راش کشف و ضبط شد و در این رابطه متهم شناسایی و خودرو به پارکینگ منتقل شد.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از جنگل‌های هیرکانی خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی با جدیت ادامه دارد و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

خزایی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله زمین‌خواری و قاچاق چوب، مراتب را به ادارات منابع طبیعی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

کد مطلب 6809064

