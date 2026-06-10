دستگیری باند ۵ نفره سارقان ۱۵ تن برنج در شهرری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه محمد امجدیان در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی وصول پرونده سرقت از اماکن خصوصی مبنی بر سرقت حدود ۱۵ تن برنج از یک انبار، موضوع به دلیل حساسیت بالا و احتمال فروش سریع اموال مسروقه، به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی شهرری قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی دقیق تصاویر دوربین‌های مداربسته، موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پنج نفر از اعضای این باند را که از اتباع غیرایرانی بودند، شناسایی کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: «پس از شناسایی مخفیگاه متهمان و با هماهنگی مقام قضایی، عملیات دستگیری آنان در دستور کار قرار گرفت و هر پنج متهم طی یک عملیات ضربتی بازداشت شدند.

سرهنگ امجدیان با اشاره به کشفیات این پرونده گفت: در بازرسی‌های انجام‌شده، بخشی از برنج‌های سرقتی کشف و به مالباخته تحویل داده شد. همچنین دو دستگاه خودرو شامل یک دستگاه پراید و یک دستگاه پژو پارس که متهمان از آنها برای جابه‌جایی کیسه‌های ۴۰ کیلویی برنج استفاده می‌کردند، توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

بر اساس تحقیقات اولیه، اعضای این باند پس از سرقت محموله برنج، قصد داشتند در کوتاه‌ترین زمان ممکن اموال سرقتی را به فروش برسانند که با اقدام به‌موقع پلیس، نقشه آنها ناکام ماند.

فرمانده پایگاه نهم پلیس آگاهی شهرستان ری در پایان تأکید کرد: تمامی متهمان با قرار قانونی در اختیار پلیس قرار دارند و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر ابعاد احتمالی پرونده، کشف کامل اموال مسروقه و استرداد آنها به مالباخته ادامه دارد.